劏房︱四千二蚊100呎住所　只為儲錢結婚買樓　網民：香港人好慘

不少香港人都希望結婚前可以買樓，舒舒服服地組織家庭。可是香港樓價貴絕全球，並非每個人也有能力買樓。香港一對年輕情侶Youtuber Gianne和Calvin希望於婚前一齊可多見面，於是以$4,200月租100呎唐樓劏房，平租省錢為的是將來結婚買樓。雖然居住環壞不大，但二人透過巧妙的家居裝修，劏房秒變北歐風的溫馨小蝸居，網民大讚：「很有愛，小小的家都幸福滿滿。」

香港一對年輕情侶Youtuber Gianne和Calvin透過巧妙的家居裝修，令劏房秒變北歐風的溫馨小蝸居。（受訪者提供）

本身住在東涌的Calvin，因平日需要到港島工作，車程長，車費貴，加上又想和女友Gianne同居多見面，二人於是決定搬出原本的家。香港的樓價和屋租都非常昂貴，為了節省開支，他們月租預算$5,000內，主要希望可以方便上班。但預算不多的話，單位選擇亦有限，便要在條件上需要作出取捨。

網民大讚：「很有愛，小小的家都幸福滿滿。」（Youtube@CLS Channel）

Calvin和Gianne最後決定搬到九龍城區，以月租$4200租住一間約100呎的唐樓劏房，他們認為以這個價錢可以租到一間有獨立廁所的單位已經很滿足。一打開門，全屋一目了然，單位方正，裝修企理，可是並沒有爐頭煮食空間、抽油煙機、洗衣機，全屋亦只得一道對後巷的窗。他們拍片分享自己的單位，有網民認為$4,200能租到這樣的單位已經很不錯，亦有網民歎：「香港人真的很慘，再努力都敵唔過地產商。」

▼▼▼按下圖看裝修前的劏房▼▼▼

如果可以選擇，有誰不想住大屋？但香港租金離地是事實，兩小口想結婚置業甚是艱難，惟有先以平租省錢，再儲錢實行大計。單位只得100呎，若雜物多的話，很容易造成強大的壓逼感。為此，Calvin和Gianne決定自行為單位裝修，令家居增添簡潔時尚溫馨感，利用小技巧，增加單位的空間，減少壓逼感，並自言住得很開心。

▼▼▼按下圖看劏房的變身過程▼▼▼

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入住之前，二人合力為單位裝修，先是重新油漆牆身，然後再組裝傢俬。為節省成本，家中大部分傢俱都是二手購入，例如書枱是利用不用的二手櫃組裝而成，增加收納空間。全屋最佔位置的就是一張高高的床，這張床是他們自己設計和組裝，利用三個格仔櫃砌成，床下超大收納空間，甚至能坐下整個人，既有創意，又實用。

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雖然單位面積有限，但利用一些簡約的小擺設，也可以增添時尚感。整個單位用白色、杏色作主色，以素色設計的床具，配搭同色系的掛畫，單調的劏房秒變成北歐風的溫馨小蝸居。有網民指「女友真是個好女生，人又漂亮，都肯一起捱，要珍惜她！」

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