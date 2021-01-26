夥拍鄧明儀主持親子節目　麥雅緻兼顧學業家庭工作：好多嘢想做！

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麥雅緻（Angie）和丈夫張穎康一直是娛樂圈的恩愛夫妻典範，經常可以在Insatgram看到他們一家四口的幸福生活照。去年9月麥雅緻重返校園，修讀「兒童與家庭教育文學碩士」碩士課程，同時兼顧學業及家庭。麥雅緻早前更宣布夥拍有線寬頻新媒體發展部總經理鄧明儀，擔任節目《講媽Beli Bala》主持。麥雅緻接受訪問時提到，同時兼顧學業、家庭和工作，只能靠犧牲自己和家人吃飯的時間上課。

（攝影：黃寶瑩）

麥雅緻早前宣布擔任有線OTT節目《講媽Beli Bala》主持，被問到要同時兼顧學業、家庭和工作，她表示主要是懂得分配一日的時間：「我好想做好多嘢，要兼顧學業、家庭和工作，首先我會大概知道小朋友每一日嘅時間表，喺中間抽時間做功課。我通常夜晚先上網課，一星期會犧牲2日家庭食飯時間上堂，凌晨等小朋友瞓哂先抽空工作及做功課，雖然好忙，但都兼顧到。」麥雅緻亦表示，疫情下依然會和小朋友落街走動，「其實真係唔贊成疫情下小朋友完全唔郁動。」她說。

麥雅緻（右）早前更加宣布夥拍有線寬頻新媒體發展部總經理鄧明儀（左），擔任節目《講媽Beli Bala》主持。（攝影：黃寶瑩）

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發掘本地玩樂好去處

而同樣是在職媽媽的鄧明儀亦分享，即使現在疫情嚴重，但每日都會讓兒子落街玩：「有啲父母好緊張，疫情下真係唔畀小朋友出街，但我覺得點樣隔離都要見下陽光，唔係嘅話就算沒有受到感染，都隨時影響小朋友情緒，甚或出現發育等問題。」鄧明儀亦補充：「疫情下反而多咗同囝囝去行山，探索本地好去處。其實有時同小朋友去下戶外探索、去攀石、捉魚等等，已經係好好嘅親子遊。」

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被問到囡囡疫情下入讀小一，麥雅緻分享指：「好彩啱啱開學時囡囡都有返學校，對於適應校園就無咩困難，但係上網課好多時候都比較難，要佢哋自己去學去掌握。」

不會盲目追求名校

麥雅緻同時指出，不會強迫孩子入讀名校，「好多家長會覺得，咁辛苦入到名校，點樣都要讀埋佢。但係其實家長唔應該用自己做標準，唔好迫小朋友讀唔合適嘅學校，最重要係同小朋友溝通，唔好介意虛名，小朋友先會讀得開心。」鄧明儀亦回應指：「（選學校）沒有最好，只有最適合。」

麥雅緻同時兼顧學業、家庭和工作，她表示只能夠盡量分配時間。（攝影：黃寶瑩）

今次二人共用主持節目《講媽Beli Bala》，麥雅緻和鄧明儀同時表示，節目讓同樣是演藝人的媽媽能夠暢所欲言，更認為其實爸爸都可以睇「了解下媽媽嘅難處」。

有線OTT將會於app、youtube等網上平台播放其新節目。（攝影：黃寶瑩）

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