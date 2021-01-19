古巨基貼太太兒時照賀生日　送上甜言蜜語：今日係我女兒生日

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-01-19 18:16

古巨基今日在ig大曬兒子Kuson的照片和老婆陳英雪（Lorraine）的年幼照片作對比，原來用意是祝賀Lorraine的生日，古巨基更用逆向思維送上甜言蜜語：「今世的情人就是來世的兒女。所以，今天我女兒生日。」

古巨基上年３月在社交網站宣佈榮升人父，與50歲太太Lorraine在美國誕下孩子後，便不時在instagraｍ上傳幸福滿瀉的家庭照，囝囝剛剛出世不久，更拍下親子組裝嬰兒Changing Table的過程，給兒子長大後看。古巨基除了愛錫兒子外，對Lorraine的愛絕對不比兒子少，並指「在我眼中他們兩個都是小朋友。」

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除了古巨基，其實娛樂圈有不少恩愛夫妻，當中不少因愛得令人羨慕，全因這些丈夫都非常疼愛妻子，簡直能稱得上「寵妻狂魔」！

張繼聰街頭唱歌氹老婆

張繼聰和太太謝安琪結婚13年，育有一仔一女，一家四口非常溫馨。張繼聰和謝安琪更加是娛樂圈的模範夫妻，張繼聰是著名的「寵妻狂魔」，曾經在情人節當日，和謝安琪前往尖沙咀海旁，即興當着公眾的面前唱「每天愛你多一些」給謝安琪聽，非常浪漫。除此之外，張繼聰從未吝嗇對謝安琪的甜言蜜語，經常在社交媒體大方向太太表達愛意，不但是個好老公，還是個好爸爸。

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陳豪爭取二人世界時間

陳豪和太太陳茵媺亦是圈中另一對模範夫妻，結婚7年育有3名仔女，但二人婚後依然保持甜蜜，更經常在人前大讚陳茵媺是好老婆、好媽媽。陳豪更加和陳茵媺保持二人世界的時間，不但在情人節、結婚週年紀念暫時放下小朋友撐枱腳，亦會每年計劃一次二人旅行，慰勞太太辛苦照顧小朋友。

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周柏豪買豪宅贈老婆

周柏豪2016年和拍拖8年的太太Stephanie結婚後，是圈中的專情代表之一。周柏豪曾經在頒獎禮上公開發表的「愛的宣言」，去年太太誕下囡囡，更豪擲三千多萬於清水灣置入物業，寫上太太名字，當作是送給愛妻的禮物。周柏豪更加為妻子創作4首歌曲，分別是拍拖一周年時的《天光》、求婚時的《我的宣言》、結婚那天婚宴上發表的《終於我們》和答謝老婆在多年來在背後默默支持及照顧的《男人背後》。

早前柏豪在《兩個小生去Camping》坦言與Stephanie在一起多年，都不能像一般情侶般拍拖，他一直感愧疚，所以兩人只能趁睡覺時「拍拖」，每一晚他都會同老婆拖住手瞓，甜到漏。

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羅子溢：我會讓你食得好、住得好

羅子溢（前名羅仲謙）和楊茜堯（前名楊怡）結婚3年多，早前更加誕下囡囡小珍珠，羅子溢曾經在節目上分享追求楊怡的經歷，大爆當年為得到楊茜堯歡心，因楊茜堯一句戲言，在寒冬下的深夜跳海證明愛意，亦因楊茜堯一句「擁抱的時候沒甚麼感覺」而日夜狂操肌肉結。

婚後曾表明會將最好的一切給老婆同仔女，亦為楊茜堯改變自己習慣，並支持太太做的所有決定，他更曾對太太說：「我會更拼命，讓你吃得好、住得好。」

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黎諾懿為老婆親手做蛋糕

黎諾懿和老婆李潔瑩（Nicole）結婚多年，育有兒子小春雞。Nicole曾經大爆黎諾懿永遠將她放在第一位，是個顧家和孝順的好男人。黎諾懿更會為了給驚喜太太而親手做蛋糕，亦會為老婆甘願做「湊仔公」。

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6.張穎康為照顧老婆而推劇

張穎康出名是娛樂圈愛妻號，他和太太麥雅緻結婚多年，依然會繼續將太太捧在手心上寵。他年幼時遭母親拋棄，令他對婚姻失信心，年青時也過著靡爛的生活，但在遇上麥雅緻後，令他徹底改變，也對婚姻改觀，亦有信心組織家庭。

在婚後張穎康一直都是好老公、好爸爸，他更曾因老婆生BB，想多點時間照顧及陪伴她而推劇。每次他在拍攝感情戲後，必定會回家替老婆「定驚」，亦曾經表明要和希望跟太太一同慶祝60週年結婚紀念日。雖然沒有太多激情，不過二人的感情平淡但細膩，非常溫馨。

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