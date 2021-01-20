黎姿吳雨霏結婚周年曬合照　張繼聰寵妻放閃：會令你保持幸福笑容

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-01-20 21:13

圈中有不少恩愛夫婦趁着結婚周年放閃，愛得令人羨慕！張繼聰及吳雨霏今日趁結婚周年，分別在ig貼文感謝另一半，張繼聰更曬與謝安琪的甜蜜合照，並留言：「會繼續努力，令你keep住依種幸福嘅笑容。」相信太太定必冧爆。

正身處澳門拍戲的張繼聰，雖然未能與謝安琪一起慶祝，但就在ig貼文氹太太，而太太謝安琪亦留言：「睇你表演！」張繼聰和太太謝安琪結婚13年，育有一子一女，他們更加是娛樂圈的模範夫妻，張繼聰是著名的「寵妻狂魔」，曾經在情人節當日，和謝安琪前往尖沙咀海旁，即興當着公眾的面前唱「每天愛你多一些」給謝安琪聽，非常浪漫。除此之外，張繼聰從未吝嗇對謝安琪的甜言蜜語，經常在社交媒體大方向太太表達愛意，不但是個好老公，還是個好爸爸。

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吳雨霏：一生人最正確的決定

Kary吳雨霏自2015年跟初戀男友Brian洪立熙，於美國註冊結婚後，先後誕下一子一女，今日是二人結婚6周年的日子，吳雨霏在ig貼文感謝老公，更指選擇他做老公是一生人最正確的決定。

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黎姿與丈夫慶祝結婚12周年

黎姿與老公馬廷強於我2009結婚，自從生下3名女兒後，經常分享和女兒們的生活點滴。早前黎姿在ig上載與老公的拖手照，慶祝二人結婚12周年，更留言：「12年轉眼過去，謝謝您的愛護和陪伴，讓我能夠用最自在的步伐一路成長。我相信未來還有很多精彩的，等著我們一起手牽手去發掘！」相當甜蜜。

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