湯怡劉倩婷公布陀牛年BB　胡杏兒喜迎第三胎：願望成真了！

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-01-25 16:33

踏入鼠年尾聲，劉倩婷和湯怡都相繼宣布懷孕好消息！其實今年將會有不少星媽會誕下牛年BB，今次為大家盤點娛樂圈8個生牛年BB的星媽。

湯怡麥秋成雙喜臨門

湯怡今日（25日）在Instagram上載數張婚紗相，表示自己雙喜臨門！她表示「致 麥秋成，曾經擦身而過的我倆，能夠走在一起 是緣份，現在能守在一起 是福份。謝謝你的光臨，完整美滿了我的人生，亦充滿甜蜜 色彩與歡樂，餘生 請多多指教。#我們仨 #愛在蜜園」。

而丈夫麥秋成亦在Instagram發文寫道：「致 袁家怡，愛真是奇妙，在生命的巨輪上我們曾經多次相遇，誰想到命運之神早已把我們緊緊扣著，妳的愛 讓我感到無比幸福，亦願我的愛 能讓你心平靜溫暖和快樂，日後的路上願我們互相扶持，亦煩請在生活上多多指教。#我們仨 #愛在蜜園」曾與湯怡拍拖11年的洪卓立亦大方在下方留言送上祝福：「恭喜恭喜，身體健康！幸福快樂！」

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劉倩婷陀第二胎

劉倩婷去年已經頻頻被傳懷孕，日前她在Insatrgam 上載丈夫李承責親自操刀的大肚寫真，正式宣佈懷孕好消息！她表示「丞責：疫情令生命充滿考驗，感恩家人肩並肩，一起互愛互諒，1月24日今天是倩婷的生辰，開心二人慶祝之餘，同時希望能分享心中喜悅，共勉和樂，腹中小寶寶快將誕生，期待將來和我們一起守望家庭，願疫情盡快過去，大家身體健康。」

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沈卓盈：我們要當爸媽啦！

38歲的沈卓盈趁2021年的元旦在ig公布當媽媽，她上載跟老公拿着BB衫的合照開心宣布：「我們要當爸媽啦！」沈卓盈在2019年跟拍拖4年、從事內衣生意的男友Calvin在泰國布吉舉行婚禮。

她今日在ig留言：「🌟~𝘽𝙖𝙗𝙚 𝙞𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜~🌟，踏入新嘅一年，想和大家分享我們的喜悅🤗～我們要當爸媽啦～從小喜歡小朋友的我，現在快將當媽媽了，心情真係既感動，又興奮，又緊張，又期待。每天摸著感受著寶寶在肚子裏陪伴自己，這種感覺真的很奇妙，很溫暖，雖然有點吃胖了但還是很開心（我想所有孕媽媽也和我一樣吧😆）。感謝上帝給我們這份寶貴的禮物，以後我們一定會好好去照料你，守護你同愛護你。」

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胡杏兒聖誕節宣布陀第三胎

去年聖誕節，胡杏兒宣佈再度懷孕，她表示「我來自一個有兩個姐姐的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。」更指出自己願望成真。

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余香凝：上天賜給我們最好的禮物

新婚不久的余香凝亦於去年聖誕節宣布懷孕好消息，她表示這是「上天賜給我們最好的禮物」，余香凝亦向傳媒表示「多謝大家嘅祝福，到而家每日都仲係覺得好奇妙，一個小生命係我嘅肚入面，好感恩！ 我同老公都好開心，希望BB健健康康肥肥白白，都祝大家身體健康 聖誕節快樂啦！」

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關宛珊開心公布懷孕

而金牌司儀Patrick Sir林溥來太太關宛珊亦宣布懷孕，關宛珊表示「由我哋拍拖開始就已經存在第三者🐶…而家仲多咗個第四者👶🏻~ 呢個第四者好乖…喺我哋搬好屋Settle好…喺我完成N3日文呢個目標嘅當日…先俾我哋知道肚裡面住咗個小居民~ 我哋繼續去邊都帶埋呢兩個電燈膽…一家四口開開心心~」

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莊韻澄奉子成婚

莊韻澄 Xenia（前名莊端兒）去年與圈外男友呂成忠奉子成婚，現時已經懷孕快6個月。日前莊韻澄在Insatgram分享數張大肚寫真，只見她肚子已經非常大，但手腳依然纖幼。

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原子鏸高齡陀Ｂ

原子鏸亦懷上牛年BB，去年9月她宣布懷孕好消息，並指出預產期在今年3月。42歲的原子鏸懷孕期間依然堅持做瑜伽，因此四肢保持纖瘦，肥肚不肥身。

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