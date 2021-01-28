沈卓盈胡杏兒曬大肚近照依然纖瘦　星媽肥B唔肥媽營養餐單

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-01-28 21:00

最近有不少藝人相繼宣布懷孕，其中就包括沈卓盈和胡杏兒。早前她們分別上載近照，只見沈卓盈和胡杏兒二人身形依然纖瘦，胡杏兒一對兒子伏在她肚子上，但她依然面尖尖，沈卓盈則更加是看不出來懷孕！其實娛樂圈有很多星媽在懷孕期間都能夠肥B唔肥媽，今次向大家分享她們的餐單！不過各位準媽媽記得向醫生查詢自己身體狀況！

沈卓盈食亞麻籽、奇亞籽

沈卓盈早前貼出數張近照，只見她貼出的個人全身照身形依然非常纖瘦，只是小腹稍微有一點凸起，絲毫看不出正在懷孕！其實沈卓盈一直有健身的習慣，懷孕前她會善用 Fitball健身，亦會跑步和相約朋友打羽毛球。除此之外，她曾在訪問中透露拍劇時會製作健康餐單減肥，亦會煮健康餐，在每一餐中加入亞麻籽、奇亞籽、蔬菜等健康食物。

+ 11 + 11 + 11

胡杏兒食高蛋白質食物

胡杏兒亦貼出數張近照，只見胡杏兒一對兒子伏在她肚子上，但她依然面尖尖。胡杏兒曾經為拍劇集《肥田囍事》在兩個月內增肥超過40磅，拍完後又在兩個月內極速減肥，其後2度懷孕又極速修身，到今次懷第三胎又「肥B唔肥媽」。

胡杏兒曾在小紅書公開產後瘦身餐單，她以高蛋白質的食物作為主食，更提醒大家脂肪的吸收同樣重要！杏兒分享指「很多人跟我說『你生完孩子之後瘦的好快啊！』他們都問我如何瘦的，其實管住嘴真的很重要，但並不是節食不吃，反而要三餐吃全。今天我的早餐是：粥（不要太厚）一碗，雞蛋一個、低脂牛奶一杯。五穀、脂肪、蛋白質和維生素的吸收很重要，所以三餐的食物營養都要均衡，包括脂肪都是必不可缺的！切記，一定要吃完！」

+ 30 + 30 + 30

倪晨曦懷孕期間堅持吃素

靚媽倪晨曦去年11月誕下囝囝，她在懷孕期間依然非常纖瘦，臨盆前去行山，背面完全不像懷孕中！其實倪晨㬢曾經提及自己在懷孕期間堅持吃素，相信因此而能夠保持完美體態，倪晨曦每天都吃豐富的水果，另外還會吃雞蛋和穀物，如三文治等。

+ 30 + 30 + 30

相關文章：湯怡劉倩婷公布陀牛年BB 胡杏兒喜迎第三胎：願望成真了！