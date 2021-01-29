《天竺鼠車車》爆紅引發網購潮　集運公司揭發有人疑集運活天竺鼠

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-01-29 14:51

今年一月誕生的定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》紅爆，動畫以手作毛毛公仔拍攝，該套動畫沒有任何對白，但對小朋友來說，故事內容頗有教育意味，對成年人來說只因「可愛」兩字便足以沉淪，目前出到第四集已在twitter收獲20萬粉絲，風頭一時無兩，更有機會掀起飼養天竺鼠的熱潮！

引發網購天竺鼠熱潮

《PUI PUI 天竺鼠車車》令不少港人突然對「天竺鼠」爆發愛意，懷疑因此網購寵物來港，昨日(28日）香港集運中港車查獲大量沒有報關之違禁貨物，當中的違禁貨物便包括活生生的天竺鼠，香港集運在其facebook專頁出帖強烈譴責有關動物集運事宜，更已永久把相關人士列入禁運黑名單，以作懲戒。在此呼籲各位家長，小朋友若然看動畫後對天竺鼠感興趣想飼養，請以適當的途徑入手。

按圖即睇《PUI PUI 天竺鼠車車》動畫：

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集運會害死天竺鼠

天竺鼠雖不難養，但和港人養開的倉鼠仍有很大分別，天竺鼠，同樣為草食性，故要準備大量乾草於籠中讓牠們可隨時進食，因牠們數小時不食草已可致腸停，有機會致命。另外，天竺鼠自身無法合成維生素C，主人亦要準備維生素C餅餵牠們。上圖可見，置於紙皮箱的天竺鼠並沒有任何乾草，恐怕送到來港亦未必支持得到。

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