媽媽收納技巧｜疫情令雪櫃變重災區　收納師：40件物品必要斷捨離

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-01 07:00

去年爆發新冠肺炎疫情，家長留家工作學生停課，大部分家庭一日三餐都在家吃，不少媽媽都習慣在家中囤積糧食。日系收納師Sharon觀察到很多家庭在去年喜歡添置冰櫃放置雪藏食物，可是卻把冰櫃放置在客廳，不只有礙觀瞻，更影響家人關係。在疫情期間，雪櫃慘變「重災區」，Sharon即教大家如何在過年前，整理出一個「見得人」的家居！

有小孩無疑會令家居的雜物變多，而去年因新冠疫情爆發，學生被逼在家學習，父母又忙於囤積食物、口罩和日用品等物資，結果令屋企的空間愈來愈小。日系收納師Sharon說，今年很多家庭都為了擺放大量的冰鮮食物，不但塞滿了原本的雪櫃，更加添置了一部冰櫃。「有家庭的廚房不夠位置，將冰櫃放置在客廳，不但影響觀感，更影響家人關係。」她說。

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其實家中的雪櫃內有很多物品都可以丟掉，說不定整理完之後，冰櫃反而變得沒用。「我自己有個做法，就是嘗試一星期不外出買食材，只使用雪櫃的食物。不但可以清空雪櫃，也能把過期的物品丟掉。」Sharon建議。

按圖即看40件一看必扔的廚房物件：

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三孩之母雜物滿屋 心態轉變豪扔名牌手袋

除了廚房，很多媽媽的衣櫃也十分需要「斷捨離」。Sharon曾到一個700多呎的家，夫婦和3個小孩同住，但雜物已累積到連走廊也寸步難行。而且，因為家中的雜物和空間問題，亦引起了夫妻之間的爭執。Sharon為媽媽的衣櫃執拾，發現她成為全職媽媽之前，很多衣服都較為性感，也儲有不少名牌手袋。

「很多媽媽不再穿上少女時的衣服或用名牌手袋，並非是身材問題，而是心態上的轉變。」這位3孩媽媽發現最舒適的裝扮是T恤、牛仔褲和波鞋；最合適的手袋不再是名牌的皮革手袋，而是容量大而輕便的布袋，畢竟外出是要攜帶3個小孩的必需用品。「結果這位媽媽很豪爽地，決定把家中的手袋都轉贈或丟棄。」Sharon說。

斷捨離是收納的第一步。（Photo-AC）

媽媽的斷捨離法則

很多人問：我只想收納，不想「斷捨離」，可以嗎？Sharon則回答：「斷捨離是收納的第一步。把不需要的物品丟棄，再收納高品質、喜愛的東西。」斷捨離也不是要把99%的東西清走，只是按你的生活方式留下有用的物品，營造夢想中的家居。

成為媽媽之後，以前的衣物、嬰幼兒的用品，甚至是健身器材也堆滿在家中。Sharon建議，在「斷捨離」之前，可以先「量化你的生活」。

例如你擁有10件瑜伽衣服，你計算過自己一星期會做2至3次瑜伽，這樣只保留4件就已經非常夠用。現時又有很多輕便和摺疊的健身器材，很多媽媽都希望自己能維持運動的生活習慣，甚至減肥修身，但很多時因湊B太忙，結果閒置了，是否又要立即捨棄呢？

Sharon認為，運動是令人變成更好的自己，這個習慣是值得鼓勵。「不過，家中也要有空間把健身器材攤出來使用才行。假如家中的空間已不足打開和使用健身器材，又有何用呢？」因此，她建議媽媽可以考慮斷捨離家中其他的雜物，而不用忍痛捨棄健身器材。

「新淨的嬰幼用品可以捐贈給其他人，假如計劃有第二胎，則可以放入收納箱、貼上標籤，再放置在衣櫃上層等地方，待需要時再取出。」她又認為，如果有物件令你有所猶疑，一律建議丟棄，「即是你其實不是100%喜歡這件物件」。

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