老公「大唔透」比做豬隊友更差？　別慈母般教導要用雙眼令他知衰

即使結了婚，夫妻還是兩個不同的個體。要完全理解以及接納是很困難的事。互相忍讓，互相幫助，這應該是現代夫妻的理想模式吧。雖說如此，忍讓以及幫助也是有限度的。如果太自私或是太自我的話，一定會引起問題吧。今天要介紹最近成為熱門話題的「屁孩老公」，以及對付他的方法。如果妳也懷疑妳老公是「屁孩老公」的話，可別錯過本篇喔。

「屁孩老公」的特徵及對付他的方法：（按圖了解）

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「屁孩老公」是？

就像文字寫的一樣，意思是「行為舉止像屁孩般的老公」。以下是他們的特徵，請自行確認。

只要妳說他不對，他就會對妳生氣

例如老婆要他幫忙家務，然後老婆對他說「這裏沒擦到喔」「這裏沒有弄好喔，要這樣做」的話，他就會很生氣，然後說「妳很煩欸！我不做了！」

說了幾次還是不會改善

還有一點，就是不管講了幾次，還是會重複同樣的錯誤。例如不要把房間搞亂，不在的時候電燈要關，不要脫了衣服就放在那裏等等。即使說了幾次還是會犯同樣的錯誤。真的就跟小孩子一樣。該如何對付這些「屁孩老公」呢？

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對付「屁孩老公」的3個辦法

女性看來，男性有時候真的就像是小孩子吧。而且不是「看起來」像小孩，而是「根本就是小孩子」吧。所以小孩子有小孩子的感覺，可以先想想他們會有甚麼反應而想辦法對付他們。

1. 先稱讚，再生氣

如果妳說他不對，他反而生氣的話，就是因為「我幫妳，妳竟然還罵我！」的心裏作祟。因為他真的有幫忙，那就要感謝他或稱讚他。之後再委婉告訴他妳希望他改善的地方。

「謝謝你！真的幫了我大忙了！可以請你這裏這樣做嗎？」

「你好厲害欸！這麼快就做好啦？那你這邊如果這樣做就會更好了。」

總之只要你有滿足他的「想被稱讚」的心理，溫柔的告訴他你想要他做的事的話，大多數人應該都會照妳所說的做吧。

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2. 不要因為一時的感情而生氣！要冷静的告訴他

對方是小孩子的話，妳就要教他。這個時候大聲罵他是沒有用的，反而會讓他留下「被罵了」的印象。這時候不要生氣，要冷靜的跟對方講理。

「如果你把房間弄亂的話，我就要打掃對吧？可是又不是我搞亂的，卻要我打掃的話，我的心情很不好受欸。所以你自己打掃吧。」

冷靜的把自己的感情以及希望對方做的事情告訴對方，別忘了要看着他的眼睛。如果他內心是很老實的人的話，一定會認為「我做錯事了」，並且會自我反省的。

3. 最後手段－他如果生氣了就不要理他

講了幾次都不聽也不改善的話，最後手段就是「完全不理他」。

「你要我說幾次啊！我不理你了！」

說了這句名言後，不管他怎麼搞亂房間或是做任何事，都不要理他。也絕對不要幫他打掃房間或是完成他做到一半的家務。要讓他知道妳在生氣。「屁孩老公」的存在，就是因為知道妳最終會幫他，會原諒他的行為，所以他才敢有這些任性的行為。所以這裏妳要讓他知道妳生氣了，並不會原諒他的話，他才會了解妳是玩真的，才會自發性的收拾呢。

不是「好像屁孩」，而是「就是屁孩」

多數的男性就好像小孩子。很多女性看在眼裏，就會覺得「為甚麼這種事情也可以做的出來呢？」而生氣。要跟他們相處，就要把他們當成「屁孩」而不是只是「像屁孩的大人」。如果妳以慈母般的寬容對待他們的話，他們一定也會不辜負妳的期望而成長喔。

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