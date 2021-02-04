賀年食品｜新年低糖低卡路里之選　推介適合小朋友的健康素糕年糕

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-04 07:00

農曆新年即將來臨，相信各位媽媽已經開始購買賀年食品。農曆新年當然少不了一系列賀年糕點，但傳統年糕、蘿蔔糕都高糖、高卡路里，非常不健康，有見及此，今年不少商店都推出主打健康的賀年糕點，讓大家可以健康地過年！

奇華鮮淮山雜菌素糕

奇華餅家推出素糕「鮮淮山雜菌素糕」，以鮮淮山，混入南瓜，以及羊肚菌、乾草菇等多款雜菌製成，並採用素食蠔油提鮮，是素食者首選！味道方面，記者覺得和傳統蘿蔔糕口感非常似，雜菌及南瓜味道突出。不過略嫌味道較單一，淮山味道亦不算突出。

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KiKi 台灣桂圓⿊糖年糕

台灣品牌「KiKi麵店（KiKi茶）」推出「KiKi台灣桂圓⿊糖年糕」，台灣嘉義縣竹崎鄉的龍眼乾為食材，用上的龍眼乾循古老方法烘烤，並以台灣黑糖取代傳統使用的蔗糖。年糕不含人造色素、防腐劑及果糖，相比起傳統年糕更顯健康。味道方面，桂圓⿊糖的味道香甜，甜而不膩，不過卡路里和糖分依然偏高，記得不要讓小朋友一次過吃太多。

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東海堂 柚子凍糕

東海堂推出「柚子凍糕」，凍糕使用韓國柚子蜜及日本寒天精心製成，喜歡柚子的家庭一定要試！柚子凍糕無需加熱，只需要冷凍即可以食，味道方面非常重柚子味，小朋友一定喜歡，不過記者覺得稍為略甜，雖然糖份比起其他健康糕點偏高，但凍糕加入富含食物纖維、低卡路里的寒天，亦可以一試！

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帝苑帝苑軒喜慶紅棗年糕(低糖)

今年帝苑酒店推出帝苑軒喜慶紅棗年糕(低糖) ，年糕加入磨蓉紅棗，配上低糖減甜配方，口感香甜又不膩，適合想吃傳統年糕又怕甜的家庭。口感與傳統年糕味道相若，但沒有傳統年糕般甜膩，紅棗味出。可惜年糕屬豁免營養標籤，未有列明卡路里、糖分等資料。

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