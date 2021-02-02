巧手港媽為兒子製作新年醒師包點　手工精緻造型可愛大獲好評

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-02 07:00

農曆新年就快到，又是媽媽出動製作賀年食品的時候，一名廚藝精湛的巧手媽媽，為讓兒子與家人吃得開心又健康，一直選用無添加的天然食材製作饅頭、湯月等甜點，更不時選用孩子喜歡的卡通人物。今次以醒獅頭、大吉為主題，製作充滿過年氣氛的節日包點，手工精緻又生動，Post一出，旋即獲得不少媽媽讚好！ (圖片由受訪者授權刊登)

巧手媽媽Meiling Lam在facebook「蒸糕包點烘焙分享會」分享了醒獅頭及大吉蒸饅頭，旋即吸引大批網友讚好。從小在廚師父親身邊成長，因此令Meiling對烹任有濃厚興趣，因想製作出健康又可愛的食物給兒子，所以對造型包點猶其擅長，更曾因此到台灣拜師學藝，她所作包點均採用天然色素，務求以最天然的材料，過往也有做賀年生點，例如招財貓饅頭、金元寶、鯉魚年糕、蘿蔔糕等。

點圖即睇巧手媽媽Meiling製作的賀年包點:

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Meiling表示由於平日工作太忙碌，但在製作可愛又健康的饅頭給家人時，可以感受到一刻的寧靜，希望藉著分享製作美食時的喜悅，讓吃的人更健康與快樂。而家人或朋友生日，她亦會親手製作對方喜歡的公仔主題包點或湯圓，中秋節會製作月餅，當然孩子也經常可以吃到喜愛的卡通人物饅頭。

點圖即睇生日主題系列：

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其他包點:

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Meiling回覆記者查詢時表示饅頭其實大家在家中也可以做到，今次純粹整來自己開心一下，她笑言製作可愛的包點，孩子看到也會很開心，暫時未有計劃公開售賣，但有時會開班教媽媽與小朋友製作，她說：「小朋友看到製成品，起碼唔會第一眼就拒絕，今次主要是分享，有時客串下教班，遇到有朋友想要也會幫佢地整，但唔會公開賣，始終香港賣食物有規範限制。」

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按圖即睇製作步驟：