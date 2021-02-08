楊茜堯羅子溢內地拍劇錯過女兒學爬　胡杏兒陀B仍中港兩邊走

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-08 13:54

娛樂圈不少星爸星媽都會北上工作賺錢養家，但要工作就要離開仔女一段時間，其中剛榮升爸爸媽媽還不足一年的楊茜堯(前名楊怡)和羅子溢（前名羅仲謙）雙雙到內地開工，因而錯過了女兒成長的時光。

楊茜堯夫婦齊北上揾錢

楊茜堯(楊怡)和羅子溢（羅仲謙）去年4月榮升新手爸媽，誕女不久的楊茜堯一直專心湊女，直至近月復出和老公羅子溢齊齊北上拍劇。據悉，夫妻二人以天價8位數片酬接拍中港合拍劇集《家族榮耀》，由於需要長時在內地開工，因此犧牲了見證女兒成長的珍貴時光，需要靠家人拍攝的影片看看女兒。早前楊茜堯貼出囡囡小珍珠學習爬行的片段，並表示「寶貝😍沒見你一段時間，看到你一點點在進步啦，看到你的努力，爸爸媽媽好高興哦，加油」。

+ 7 + 7 + 7

洪天明相隔8個月回家與兒子相擁而泣

而洪天明亦因為要到內地工作，與家人分離長達8個月，由老婆周家蔚獨自湊住兩個仔仔洪大仁和洪竟琋。臨近新年，洪天明終於可以回港與家人共聚，他事先沒有告訴兩個兒子，當囝囝見到爸爸那一刻非常驚喜，大仔洪大仁用英文問「爸爸？是真的嗎？」而天明除口罩表示「是真的，是我呀！」，並於分別多時的兩個囝囝相擁而泣，畫面令人非常感動。

+ 26 + 26 + 26

胡杏兒陀B仍中港兩邊走

早前胡杏兒北上參加真人騷《演員請就位2 》成為冠軍在內地爆紅，當時她無懼疫情帶細仔Ryan北上工作，而老公則和大仔留在香港，連中秋節一家四口都要分開過。直至聖誕節回香港就宣佈懷第三胎的消息，雖然杏兒留在香港過聖誕，不過現懷有逾6個月身孕的杏兒隨即再度一個人北上，並現身央視春晚綵排，非常拼搏！未知杏兒會否拋下老公和兒子，在內地過農曆新年。

+ 33 + 33 + 33

同彭加映：牛年BB｜岑麗香IG公布陀第二胎 公開孕照身型依然纖瘦