林文龍郭可盈愛女生日送貴婦狗　熊黛林孖女一齊慶祝

郭可盈和林文龍的女兒林天若（Tania）昨日（14/1）11歲生日，兩位除了向愛女送上一隻貴婦狗，更邀請朋友仔，包括熊黛林孖女一齊慶祝，十分溫馨！

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郭可盈和林文龍的女兒林天若（Tania）11歲生日，一家三口到海旁慶祝，兩位更為愛女送上貴婦狗作生日禮物，並歡迎家庭新成員。林文龍在社交平台發文：「Happy Birthday to my sweet daughter! 🎂😘 And welcome Toki to our family! 🐶」

囡囡Tania亦發文，承諾會好好照顧小狗Toki。「Also, after the clear consideration, we bought a new cute little poodle puppy 🐶 Toki 🧸! Welcome to our family and I’ll promise that I will take good care of him 🌈.」

郭可盈則於今日發文，「非常感謝粉絲們對Tania的心意,送上又靚又好玩Bombshell cake🍭🍬🍪🍩🥨🍫🧁大家都玩得很開心啊👏🏻👏🏻! 」，並貼出與熊黛林孖女一起「扑」蛋糕的相片，十分溫馨！

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女兒多次獲朗誦獎項更攞獎學金

郭可盈與林文龍自獨女林天若（Tania）出世後，以家庭為重的郭可盈便淡出娛樂圈，專心照顧女兒，平日負責跟功課溫習一腳踢。Tania就讀保良局蔡繼有學校五年級，該校為一條龍男女私立學校，提供1至12年級的國際文憑課程（IB），女兒亦曾獲得過校內獎學金，可見林天若的成績相當不錯。

品學兼優的林天若除了曾獲委任為風紀，更熱衷於參與課外活動及各項比賽。她曾其社交平台分享，獲得全港中小學中文硬筆書法小學組中級組亞軍。其學校網頁亦顯示，林天若曾於二年級及三年級參與校際朗誦節英詩獨誦比賽，獲得冠軍及亞軍。