林文龍郭可盈愛女生日送貴婦狗　熊黛林孖女一齊慶祝

郭可盈和林文龍的女兒林天若(Tania)昨日(14/1)11歲生日,兩位除了向愛女送上一隻貴婦狗,更邀請朋友仔,包括熊黛林孖女一齊慶祝,十分溫馨!

郭可盈和林文龍的女兒林天若(Tania)11歲生日,一家三口到海旁慶祝,兩位更為愛女送上貴婦狗作生日禮物,並歡迎家庭新成員。林文龍在社交平台發文:「Happy Birthday to my sweet daughter! 🎂😘 And welcome Toki to our family! 🐶」

囡囡Tania亦發文,承諾會好好照顧小狗Toki。「Also, after the clear consideration, we bought a new cute little poodle puppy 🐶 Toki 🧸! Welcome to our family and I’ll promise that I will take good care of him 🌈.」

郭可盈則於今日發文,「非常感謝粉絲們對Tania的心意,送上又靚又好玩Bombshell cake🍭🍬🍪🍩🥨🍫🧁大家都玩得很開心啊👏🏻👏🏻! 」,並貼出與熊黛林孖女一起「扑」蛋糕的相片,十分溫馨!

女兒多次獲朗誦獎項更攞獎學金

郭可盈與林文龍自獨女林天若(Tania)出世後,以家庭為重的郭可盈便淡出娛樂圈,專心照顧女兒,平日負責跟功課溫習一腳踢。Tania就讀保良局蔡繼有學校五年級,該校為一條龍男女私立學校,提供1至12年級的國際文憑課程(IB),女兒亦曾獲得過校內獎學金,可見林天若的成績相當不錯。

品學兼優的林天若除了曾獲委任為風紀,更熱衷於參與課外活動及各項比賽。她曾其社交平台分享,獲得全港中小學中文硬筆書法小學組中級組亞軍。其學校網頁亦顯示,林天若曾於二年級及三年級參與校際朗誦節英詩獨誦比賽,獲得冠軍及亞軍。