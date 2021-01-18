李璨琛女兒元元Lucy唱歌表情浮誇爆笑　網民：樂壇欠佢一個交代！

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李璨琛囡囡李元元（Lucy）因為其各種可愛行徑，加上豐富的面部表情，成功在instagram獲愈20萬粉絲，近日元元更誤用牙膏洗面爆喊，相信是元元自己「百厭」出事，而堅持每日要穿公主裙的元元，事發當日也不例外，身穿迪士尼Belle公主裙，更被網友笑稱「時尚災難」。

元元是出了名的「表情包創作者」，誇張的反應配合天真的表情，尤其是她身穿公主裙唱歌的片段，台風之成熟令人讚嘆，更有粉絲認為樂壇欠Lucy一個交代！

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今年受到疫情影響，不少星二代留在家中，利用家中物件進行角色扮演，Coffee 囝囝翟伯伯和陳柏宇囡囡Abigail便是一例，最近Coffee購買一套醫生玩具給伯伯，伯伯便搖身一變成為醫生，有模有樣！

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陳柏宇囡囡Abigail 則反傳統扮動物！符曉薇在Abigail 的Insatgram上載短片，只見Abigail 和貓貓一起坐在桌上，媽媽同時撫摸Abigail 和貓貓，Abigail還模仿貓貓的動作，非常搞笑，媽媽還代她表示「i’m a cat!」，不少網民留下大笑的emoji，亦有人留言表示「好搞笑好可愛！」

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同場加映：林文龍郭可盈愛女生日送貴婦狗　熊黛林孖女一齊慶祝

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