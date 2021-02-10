媽媽拜年必買4大品牌賀年禮盒　小朋友最愛卡通角色馬卡龍鳥結糖

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-10 11:31

還有幾日就到大年初一！受到疫情影響，今年大家未必會去親友家拜年，不過新年送禮奇華餅家亦不可缺少，市面上有不少商店推出賀年禮盒，不但包裝精美，更可以送貨上門，媽媽買來送給親友作為賀年禮品一定不會失禮！

Paul Lafayet

法國甜品品牌 Paul Lafayet今個農曆新年推出金牛迎春禮盒，三層禮盒內滿載法式手工精緻甜點，第一層 12件Cookirons ，第二層是特色口味糖果，包括 Weiss精選朱古力、牛奶榛子朱古力以及開心果杏仁鳥結糖。除了金牛迎春禮盒外亦有馬卡龍禮盒和賀年禮籃。購買禮盒可以選擇在門市自取，或送貨上門（運費為每個訂單HK$120）。

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Tea WG

Tea WG 是知名茶葉品牌，如果家中長輩喜歡喝茶，不妨購買他們的賀年套裝。HKTV mall 有售Tea WG的茶葉，其中賀年套裝-盛璽秘製普洱及鑑賞家精選茶包及頂級訂制茗茶系列都非常適合送禮，更可以在HKTV mall合集其他賀年用品，一次過送貨上門！

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CheckCheckCin

主打米水茶飲和茶療的CheckCheckCin農曆新年亦推出錦鏽新春賀年米盒，禮盒分為A B 兩set，內裡包括米水體驗裝（1盒）/米茶（1盒）、美茶系列、燙金利是封等等，最啱送給養生的親友！凡於網上購物滿港幣600元，即可享有免費本地（離島及指定地區例外）送貨服務。

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山下菓子

山下菓子推出馬卡龍禮盒裝$158.4 （原價$180），印有迪士尼與彼思角色的馬卡龍最適合送禮給有小朋友的家庭！除了迪士尼與彼思角色，亦有Monchhchi、Sanrio 角色。另外，山下菓子亦有罐裝曲奇連手挽袋，有非常受女孩子歡迎的Alice in Wonderland。全部在HKTV mall 即可入手，部分更加有迪士尼CNY優惠！

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奇華餅家

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荔園

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東海堂

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ISABELLE

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望月

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GODIVA