堅持每周與老公二人世界約會　林芊妤Coffee：家中氣氛都會變好！

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-12 09:00

林芊妤（Coffee）經常在Instagram分享和家人的生活點滴，早前她老公被網友批評「搵唔到錢」，Coffee便打長文公開大讚老公是「最強大的後盾」。日前Coffee 接受01親子訪問時提到，一星期最少會有一次和老公的2人世界時間，她表示很多媽媽生BB後，大部份的愛會轉移去小朋友身上，從而冷落老公。二人世界不但對夫婦感情生活重要，亦能夠讓媽媽有休息的時間，家中的氣氛會更好。 攝影：鄭子峰

林芊妤（Coffee）和老公一直非常恩愛，早前有網民批評Coffee老公搵唔到錢，還指Coffee「嫁錯郎」，為此Coffee就公開霸氣回應「嫁俾錢同嫁俾愛情，我選擇愛情因為我有能力自己買麵包，重點我而家幸福到不得了」、「能嫁給他是我最大的福氣，讓我再次選擇我還是會選他。因為沒有他就不會有今天的我，他是我最強大的後盾，也是我的心理和生活的調劑師，有了他們我什麼都不怕，所以如果有任何人想誣蔑他，我會義無反顧的跟你對上」。早前Coffee 接受01親子訪問時，就分享夫妻二人維繫感情的方法。

Coffee 分享夫妻二人維繫感情的方法。（鄭子峰攝）

Coffee 認為很多媽媽生BB後，大部分的愛會轉移去小朋友身上，從而冷落老公，有時候一家三口外出，帶同兒子出去也會較辛苦，她說：「這樣很容易變咗媽媽同個仔一組，老公好似外人咁。」她表示，二人世界對夫婦感情生活非常重要：「我好開心老公會經常提醒我要二人世界，但我好多時候會因為囝囝喊而帶埋囝囝出去，其實好內疚，雖然係咁，但係都盡量保持一星期一次同老公兩個人食個飯、跑步、行山等等。」

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Coffee笑言：「試過我同老公兩個人去咗新加坡參加朋友婚禮，要離開囝囝3日，第一日會好掛住（囝囝），但係之後就有放假、開心嘅感覺，覺得只要囝囝生存到就得。」Coffee認為，同老公二人世界的同時，媽咪自己亦可以休息，家中的氣氛亦會變好。

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