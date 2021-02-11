農曆新年｜媽媽留家煲劇　推介十大韓劇《哲仁王后》《女神降臨》

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-02-11 21:35

農曆新年連放四日假，今年因疫情關係也減少到親友家拜年，留在家中的日子最適合就是煲劇！今次推介十套在2020至2021播放的必睇韓劇，媽媽可以趁機一次過煲完。

1. 《哲仁王后》申惠善、金正賢主演

故事講述在現代生活的男人–青瓦台的廚師張煥的靈魂穿越到朝鮮王朝時代，靈魂被困在王后金素容 (申惠善) 的身體內，原本端莊優雅的娘娘產生巨大的轉變後，與哲宗(金正賢)之間發生的搞笑故事。

主演：申惠善、金正賢、裴宗玉、 金太祐

首播日期：2020年12月12日

+ 14 + 14 + 14

2. 《女神降臨》文佳煐、車銀優主演

改編自同名網路漫畫，由金尚燮執導，文佳煐、車銀優、黃寅燁主演的浪漫喜劇。講述對外貌感到自卑的善良平凡少女任朱靜(文佳煐)，透過化妝變成校園女神，和隱藏傷痛的高冷校草李修豪(車銀優)一段愛與成長的浪漫愛情故事。

主演：文佳煐、車銀優、黃寅燁、 朴柔娜

首播日期：2020年12月9日

+ 18 + 18 + 18

3.《產後調理院》嚴志媛、朴河宣主演

劇集由《機智牢房生活》的朴秀元導演與金智秀編劇合作打造。以月子中心為背景，吳賢珍(嚴智苑)在公司是最年輕的理事，在產後調理院裡卻是最高齡的產婦；趙恩靜(朴河宣)為了孩子什麼都願意做，是相當追求完美的媽媽，劇情講述女性於生育後適應過程，與調理院同期們一起成長的黑色幽默喜劇。

主演：嚴志媛、朴河宣、張慧珍、 尹博、林華映

首播日期：2020年11月2日

4.《驅魔麵館》趙炳圭、金世正主演

改編自同名網路漫畫，劇情主要講述驅魔獵人組織「Counter」以麵店「姐姐的麵館」作偽裝，專門收服來到人間追求永生的惡鬼。男主角蘇炆（趙炳圭飾）是一位跛腳高中生，突然有天意外獲得捉惡鬼的能力，繼而加入了組織成為驅魔人，更在捉鬼的過程中揭開父母當年的死亡真相。劇集開播後在網上大受好評，播出第三週就成為OCN電視劇歷年最高收視率冠軍。

主演：趙炳圭、金世正、劉俊相、 廉惠蘭、安奭奐

首播日期：2020年11月28日

+ 19 + 19 + 19

5.《Start-Up》裴秀智、南柱赫、金宣虎主演

此劇圍繞著一個夢想成為Steve Jobs一樣的創業家、夢想家的徐達美（裴秀智飾）和科技公司創立人南道山（南柱赫飾）之間的愛情故事，故事講述韓國矽谷Sandbox，一群夢想著走上人生成功道路的年輕人，共同展開的故事。

主演：裴秀智、南柱赫、金宣虎、 姜漢娜

首播：2020年10月17日

+ 14 + 14 + 14

6.《Penthouse》李智雅、金素妍主演

此劇以象徵著上流社會的「Hera Palace」為故事背景，與一名為了躋身最頂樓的Penthouse而賭上人生，逐漸變身為金錢奴隸的女人，其欲望、扭曲母愛以及成為房地產大鱷的故事。

此劇分為三季播出，第一季於2020年10月26日起播出，第二季於2021年2月19日起播出，第三季預計於2021年5月起，以一週播放一集的形式播出。

主演：李智雅、金素妍、柳真、 嚴基俊、申恩慶、奉太奎

首播日期：2020年10月26日

+ 5 + 5 + 5

7.《九尾狐傳》 李棟旭、趙寶兒主演

由李棟旭和趙寶兒主演的《九尾狐傳》，與過去所有九尾狐題材作品不同，這次的九尾狐首度由男性演出，李棟旭飾演一個擁有誘人美色、聰穎頭腦以及出色運動神經的形象的九尾狐，劇集講述生活在繁華都市之中的九尾狐，和追蹤他的女製作人之間的奇幻故事。

主演：李棟旭、趙寶兒、金汎

首播日期：2020舞10月7日

+ 17 + 17 + 17

8.《重返18歲》李到硯、金荷娜、尹相鉉主演

由李到硯、金荷娜、尹相鉉主演的《重返18歲》改編自改編自美國電影《回到17歲》，講述一段丈夫在離婚前夕突然回到 18 年前小鮮肉時期，37 歲尹相鉉的靈魂卻住在 18 歲李到晛的身體裡，還和自己的兒女成了同班同學，是一套奇幻愛情喜劇，最適合想輕輕鬆鬆看劇集的媽媽們。

主演：金荷娜、尹相鉉 、李到晛

首播日期：2020年9月21日

+ 5 + 5 + 5

9.《青春紀錄》朴寶劍、朴素丹主演

《青春紀錄》由朴寶劍及《寄生上流》的朴素丹主演，以南韓高級住宅區「漢南洞」作為故事設定，劇情講述了在出身決定人生、擁有夢想都成為奢侈的這個時代，堅持要用各自的方式向夢想前進的年輕人們火熱的青春故事。

主演：朴寶劍、樸素談、邊佑錫

首播日期：2020年9月7日

+ 20 + 20 + 20

10.《雖然是神經病但沒關係》

《雖然是神經病但沒關係》由金秀賢主演，講述因為艱難的人生重負而拒絕愛情的精神病院男看護（金秀賢飾），和一名擁有反社會人格不懂愛情的童話女作家（徐睿知飾），兩人相遇後治癒彼此的傷痕，如童話般浪漫、超越生死的愛情故事。劇集上週六正式開播，立刻成為網絡熱話。

主演：金秀賢、徐睿知、吳正世、朴珪瑛、金洲軒

首播時間：2020年6月20日

+ 10 + 10 + 10

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