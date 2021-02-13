陳豪一家搬新屋露台睇日落BBQ　李嘉欣家中設乒乓球室超大衣帽間

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-13 12:30

娛樂圈有不少星爸星媽會分享仔女在家中的生活點滴，特別在疫情期間，大家都會在ig貼出留家的活動，當中可見不少星爸媽家居面積相當大，包括陳豪陳茵媺、李嘉欣、黃伊汶及黎姿等，讓網民非常羨慕！

陳豪家中露台BBQ睇日落

陳豪早前搬屋，太太陳茵媺除了照顧三個仔女之外，還做埋電工，親手用錘仔同電鑽組裝電視櫃。據悉，陳豪原本持有大埔比華利山一個近2500呎的大單位，但為了三名子女可入讀港島區國際學校，早年他們舉家搬到港島，入住月租7萬的南灣嘉麟閣，近日再搬到隔離座。新屋可以在露台睇住日落同海景BBQ。陳茵媺曾經分享在客廳露營的照片，只見一家五口可以坐在巨型帳幕內，非常豪華。

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李嘉欣家中設乒乓球健身室

李嘉欣與富商許晉亨結婚後，一家三口居住在位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」，早前李嘉欣分享她在家休閒玩樂的片段，讓豪宅內部曝光。據悉，許晉亨在曉廬擁有兩個單位，面積分別為A單位3,816呎和B單位3,676呎。豪宅的客廳空間寬闊，亦有一面風景遼闊的大窗，，李嘉欣的影片中曝光了乒乓波房、健身室、亦間接公開了自己的超豪衣帽間，房中更設有全身鏡牆，相當闊落，非常誇張。

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黃伊汶家有2層高滑梯

黃伊汶曾經分享和囝囝陳真在家玩滑梯的短片，黃伊汶一家三口住在複式大屋，樓梯位置加裝滑梯，小朋友可以「瀡」滑梯落樓。除此之外，大屋有超大花園、迷你圖書館、畫室及園藝室等設施，讓囝囝在家中都可以放電！

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黎姿超大廚房親子下廚

黎姿早前曾拍片分享了5日的減肥餐單，片段中可以見到黎姿家中的巨型廚房，各種設施一應俱全，亦可以見到其豪宅佈置十分豪華，甚至有網民都驚呼「這不是皇宮嗎」？其實Gigi不時都有在IG分享日常生活，相中所見大廳以白色同灰色佈置為主，三個小朋友圍在一起做功課，畫面十分溫馨！

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張繼聰獨立屋超大玩樂空間

張繼聰居於比華利山獨立洋房，經常於IG上分享一家四口的幸福生活點滴，張繼聰分享了一張為謝安琪拍照的夜景照，分享兩人於晚風下在天台乘涼的浪漫一刻，讓網民不禁讚嘆天台環境優美。除此之外，張繼聰亦經常分享家中內部裝修，例如巨型客廳、落地大玻璃窗等等。

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Bob九龍塘獨立別墅設學習及玩樂間

育有4名仔女的Bob林盛斌經常在Instagram 分享和仔女的相處點滴，很多人都留意到Bob 和家人居住的家非常廣闊。Bob 現居於九龍塘獨立別墅，在以前發佈的影片中可見，Bob的家共有3層樓，4個仔女還有「學習間」，用作放置教材、做功課等，此外更有玩樂室，主人房大到可以讓仔女翻筋斗、拱橋和跳舞。

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張柏芝家有私人泳池

張柏芝和3個囝囝住在獨立屋豪宅，張栢芝曾經在instagram中照片和影片曝光豪宅的內部，只見獨立屋樓高兩層，外面還有私人泳池，3個兒子可以在泳池暢泳。

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按圖即睇更多星爸媽的大屋：

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