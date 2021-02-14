家居裝修│特色兒童床火車、滑梯主題　書枱儲物櫃睡床三合一

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-14 12:30

香港地寸金尺土，居住空間有限的情況下便惟有從傢俬和裝修方向着手，當中要說最佔據房間面積的必然是睡床，因此不少設計公司也主打兒童床產品，這些經過巧細的兒童床往往都是具備不少儲物格甚至是連書枱的，務求迎合香港家庭需要。

訂造特色主題兒童床

除了直接去現成的傢俬專門店外，不少設計公司也有提供訂製兒童床服務，可因應家長要求及住所面積規劃，因此很受歡迎。世家傢俬設計工房便是其中有提供訂製兒童床服務的公司，其負責人陳先生指，有部分家長痛錫小朋友，可以讓大房給小朋友，兩夫妻用細房，因此設計上因人而異，但大部分都是以實用為主，如果設計上太卡通，怕小朋友長大不喜歡。

為了防止有木蝨，陳先生表示自己公司在做夾板的時候會落防蟲藥，一般收到訂後便會出設計圖，如客人認為設計上沒有問題，便會開始動工，大約一個月內送貨連安裝。

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網購自砌兒童床更慳錢

Joseph爸爸早前「雙11」的時候網購了一組兒童床給兒子，並在Facebook群組上分享了整個過程。Joseph為兒子挑選的兒童床是「半高床」設計，床底收納了一張書枱，不需要的時候可以推回床底節省空間。這個床合床的儲物空間也十分足夠，除了床頂有格仔櫃可以給兒子放公仔外，每級梯間也有抽屜。

到貨後Joseph爸爸用蒸氣槍噴灑，確保過沒有木蝨，爸爸直言：「大部分木都是蔗渣板，只有床架是夾板，除了吊櫃一定要兩個人安裝外，其餘部分都可以自己處理。」惟一令書Joseph不滿意的是書枱有兩塊板大細不同以及材料少了一個門鉸，但床的質量是好的，最終花費為人民幣5,280 外加1,000直運。

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按圖即睇裝修前格局：

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