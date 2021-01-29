家居裝修｜推介媽媽三大必備家居神器　補牆補傢俬刮痕簡單方便

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-01-29 18:20

牆上的污積、傢俬的刮痕無一不挑動媽媽的神經，這些痕跡雖對日常生活沒有甚麼影響，但每次看見總會覺得礙眼！而針對不同污積，市面上有不同的修護膏、補漆筆及其他清潔用品可以處理，今日就來和大家看看網民大推的三樣清除瑕疵神物！

$35牆身修複膏

放在白牆附近的物件，平日不小心便很容易刮花牆壁出現一道道痕跡，有網民分享了自己便用修復膏令牆壁煥然一新的過程，令不少媽媽瘋狂追問「邊度有得買？」，但相關產品原來並不難找到，hktvmall及淘寶上約售港幣30多元，馬上看看修復膏有多神奇。

即睇修復膏成效：

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木紋筆

木製傢俬每個家庭最少總有一至兩件，深色的木製品只要有些微的刮痕也會被格外顯眼，想修復木製傢俬的損傷，木紋筆是最簡單的做法，但媽媽一定要注意選對顏色，而且只可以修補表面傷痕，凹下去結構性損傷很容易看出破綻，弄巧成拙，木紋筆在$12店有售。

+ 4 + 4 + 4

無須清潔劑海綿

日本製的「激落君多用途無須清潔劑海綿」是不少媽媽大推的清潔用品之一，「激落君」針對不同情況有出不同的海綿，例如有專攻水垢的、專攻油漬的等等，但最受歡迎的是最百搭的「普通」版，有媽媽直言「咩都用佢」十分方便，因為只要濕水就用得，上至抹牆身筆痕下至擦白鞋都一個海綿應付到。

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按圖即睇網友的家居如何大翻新：

+ 12 + 12 + 12

除了瓷磚貼，假如尚有心機，更可以把家電和房間的門也融入主題之中。