家居裝修｜媽媽淘寶購入地板貼　為20年地板翻新全屋唔使1千蚊

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裝修其中一項最大的工程莫過於舖地磚、木板，但請師傅是一筆不小的開支，因此近年很多家庭自行購買地板貼自行「微裝修」，一來節省金錢，貼全屋的地板可能也不用$2,000港幣，其次視覺上效果和真的木板、地磚差不多，而且款式豐富，不過實際上好不好用，就要請用家分享了。

已用3個多月 用家直言「唔伏」

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Dorothy在上年11月為四人居住的500呎住所舖上地板貼，她直言是次的地貼是在淘寶購買，而且效果出奇地好，她更認為今次的地貼完全「唔伏」。

Dorothy憶述，上年11月時花費約1000港元淘寶地板貼，而地板貼是以平方米計算，有興趣的家長可根據自己住所呎數換算，並最好購買比所需呎數多一點的地板貼，用來剪裁及備用，最終Dorothy和先生花了約兩日全日時間才完成工程。到目前為止，使用約三個月的用後感是非常不錯，惟一要習慣的是拖地後較難乾，需要用拖把印乾水分。

動工時要極小心

Dorothy亦和大家分享了她的心得，動工前先把地板貼裁成一條條像普通木地板一樣便可，但在角落或不規則地方時，會先用報紙裁出一個紙樣，再用地板貼剪出同一形狀。Dorothy沒有搬動大型傢俬，例如電視櫃，有凹凸不平的位置在貼之前亦建議先找方法填平，最後便是考驗「手勢」的時候，因為地板貼的黏力十分強，基本上一失手便難以挽回，貼每一塊都要全神貫注，幸好的是Dorothy貼全屋只失手了一塊而且是在不顯眼的位置。

按圖看網民分享地貼成果

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按圖即睇網友的家居如何大翻新：

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除了瓷磚貼，假如尚有心機，更可以把家電和房間的門也融入主題之中。

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