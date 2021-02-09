家居裝修│370呎公屋間3房特色地台床　主人房與小朋友房共用冷氣

撰文：李紫銘
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隨著小朋友年齡愈大，愈需要獨立及私人空間，既然早晚也要為子女設置獨立房間，是次的戶主索性在第二胎出世前，將全屋進行大裝修並間出３房，讓子女將來住得更舒適，而戶主亦特別要求想多儲物櫃，看看的安樂蝸最終變成怎樣！
按圖即睇裝修前格局：
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主人房共用冷氣 大仔房設特色地台床
新時代公屋裝修專門店負責人楊小姐指，是次單位約370呎，目前是戶主夫妻二人及囝囝居住，不過他們很快便會增添多一名家庭成員，因此是次裝修工程會間出三房，讓兩位小朋友將來有私人空間。
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由於戶主喜歡鏡以方便化妝，因此主人房特設了一個隱藏趟鏡，化妝品可放在一旁的衣櫃小格內，十分順手；而和主人房相連的小朋友房，冷氣是共用的，打造了架空床，下面是書寫空間；最後的一間小朋友房則最有特色，打開趟門便是三級樓梯連接地台床，一旁亦設有衣櫃，有獨立冷氣。
儲物空間多 入門有驚喜
裝修後一入門口，頭頂便是一盞曖色的樹葉圖案天花燈，十分有格調，因應戶主要求多儲物空間，廚房和客廳都有大量儲物櫃！另外，主人房的雙人床是油壓床，可以揭開放置雜物，地台床下面的空間也可以打開使用。
裝修詳情
呎數：370呎
工程日數：60天
費用：約27萬
工程包括：廚房、廁所泥水油漆以及全屋傢俬
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