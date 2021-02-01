疫情下陳豪陳茵媺全家新屋露台BBQ　黎姿帶3女兒大潭行山鍛鍊體能

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-01 13:53

剛過去的周末天朗氣清，不少人趁機到戶外親親大自然，呼吸新鮮空氣。娛樂圈不少星爸星媽亦不例外，關心妍就選擇同囡囡去摘菜，黎姿則帶3個小朋友去行山。除了到戶外，亦有星爸星媽決定留在家中或室內進行親子活動。

關心妍同囡囡去摘菜

關心妍周末選擇和囡囡楊榮心去上水蕉徑的農莊摘菜，親親大自然。只見照片中榮心笑得非常燦爛，小朋友難得接觸農莊，一定非常開心！

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黎姿帶3個小朋友去行山

黎姿則帶3個小朋友去行山，她貼出和小朋友去大潭行山，經過潭崗瀑布的照片，表示「行山遠足是我們假日最喜歡的活動之一。今天的路線有點難度，兩個多小時迂迴曲折的路途，對3小豬來說是鍛鍊體能和毅力的機會，對於畏高的我，其實也是個很大的挑戰，確實需要點勇氣才能走畢整個行程。還好，天氣和風景都很好，讓我們邊走邊親近大自然，一再感受她的美麗。零化妝之下，也可以趁機給肌膚休息一下，呼吸清新空氣。雙腳酸軟也是值得的！」

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陳豪一家係屋企睇日落bbq

陳豪一家最近搬屋，日前就在新家天台睇住日落bbq！陳茵媺更表示，丈夫的燒烤技巧令人讚嘆，讓她非常感恩。一邊看著海邊美麗的日落，一邊享受老公親自下廚的BBQ，一家人過得非常溫馨。

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梁詠琪同囡囡整陶瓷

梁詠琪就選擇和囡囡一起整陶瓷，她表示「手捏陶土是會上癮的...週末馬上再練習了一個。」其實梁詠琪最近沉迷在手捏陶土，只見她家中擺滿不同款式的陶瓷，是疫情下的親子活動。

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車婉婉囝囝踩單車

車婉婉囝囝BBQ則在周末學習踩單車，車婉婉貼出囝囝學習的片段，表示「星期日上午是學習踩車的好日子，一去到埸地，BBQ先生即刻同Uncle Joe教練講話要去斜路學習，佢似乎認為自己對平路嘅技巧已經有把握，想再追一步挑戰自己喎」，更笑指「#最緊要係練習完有嘢食 #就算困難都可以克服 #曲奇餅在終點等候」

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