小孩語言發展的後天DNA 爸媽小心4個關鍵影響說話能力｜博士媽媽

撰文： 博士媽媽 最後更新日期： 2021-01-24 21:00

家長仿如同孩子的一面鏡子，家長和照顧者往往成為孩子的模仿對象，他們有什麼言行，孩子會倒模學習，複製出來。由孩子出生開始，家長便影響著孩子的成長，當中從小朋友學講說話，最直接反映到其影響力。

口頭禪

每一個人都會有不同的口頭禪，當小朋友學說話時，會如鸚鵡學舌般，家長或照顧者說什麼，他們便模仿，甚至連口頭禪也如COPY CAT般吸收。如有媽媽經常跟小朋友說：「你明唔明啊？」小朋友因經常聽媽媽說這口頭禪，這句話又會成為她的口頭禪，經常跟其小朋友說「你明唔明啊？」我亦曾聽大兒子模仿老師的口頭禪，跟妹妹說：「如果你乖呢，我就送一個貼紙給你。」

帶口音英語

單是英語，也有分美式丶英式丶星加坡式，現時有不少孩子由家中四大長老或外傭姐姐照顧，當照顧者說話發音不準或有各式口音，幼兒如同一張白紙，家長給他們什麼，便會照單全收，小朋友亦會跟隨學習，以為這是正確發音。如父母發現孩子有此情況，須要盡快糾正孩子何謂正確發音。

照顧者的說話方式也會影響小朋友的語言能力。（Photo-AC圖片）

豐富有趣的詞彙運用 以免不恰當的助語詞

有些家長從小便與小朋友一起朗讀繪本圖書，而且家長本身說話都用很多不同詞彙對事物加以形容，小朋友從小在語言發展定下了很豐富的詞彙基礎。但如果家長喜歡說一些古靈精怪或粗俗的說話，小朋友自然在他的詞彙裏加插了這些元素。有些家長經常不自覺加入助語詞，有些助語詞是的的了了的多餘字，亦有些人將粗口成助語詞。這些家長或許不是有心講粗口，但由於經常使用，瑯瑯上口得已將粗口融入日常說話中，一句說話自然夾雜不同組合的粗口助語詞，孩子聽得多自然「入腦」，跟著家長一起講粗口也不自知，甚至連平上去入的語調也完全跟足。如果家長發現有此情況，最好還是快快戒掉粗口，助孩子一起戒掉粗口。

發音不正確

有些家長說話有咬字不清的問題，如誤發'S'音，小朋友跟著家長學講說話，不正確的發音也複製了。有些小朋友往往至升小學時，老師發現其發音問題再轉介言語治療師跟進，才揭發原來源頭是家長咬字不清。如家長發現有此問題，請盡快和小朋友一起尋找言語治療師協助，糾正發音問題。

當然有些語言發展的問題並不是後天形成的，有時口腔的發育也會影響小朋友的發音準確與否，這樣便要早找言語治療師幫忙，在黃金時期盡快糾正發音問題。

家長的身教，對孩子最為重要。如果家長認同子女是你的重要資產，應盡快戒掉壞習慣，提升個人修養，即使孩子模仿自己，家長也無需心驚膽跳。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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