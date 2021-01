面壁思過會影響孩子心理發展？　研究推翻傳聞指如此教才有害…

當父母的你有要求過孩子「面壁思過」嗎?

面壁思過好不好? 研究顯示無害

在歐美,家長常避免體罰來管教孩童,當孩童犯錯時,有些父母會要求小孩「面壁思過」(Time outs),到一個安靜的地方(naughty step),或坐或站,反省、冷靜幾分鐘。

根據《BBC》報道,Rachel Knight提到,許多育兒網站、組織聲稱「面壁思過」無效,甚至有害,不利於親子間建立關係,甚至不利孩童心理和行為健康。

密西根大學研究推翻這些建議。研究團隊從一項美國國家級大型研究(Early Head Start Research and Evaluation (EHSRE) Study)分析資料,追蹤1,400個家庭的養育策略,並在孩童3歲、5歲和10歲時,使用遊戲、觀察、影片互動來評估親子關係,以及孩童心理和行為的健康程度。

研究發現,孩童3歲時,超過1/3家庭會要求孩子「面壁思過」,假設父母繼續使用這種策略,與不使用的父母相比,兒童的焦慮、抑鬱、自制力和破壞規矩的程度沒有差異。

相反的,被體罰的孩子較具侵略性,且這些較為沮喪的父母,孩子也較可能抑鬱、有攻擊性。

教養孩子別獨裁 專家:「溫暖而權威」

Rachel Knight對《科學日報》表達網路錯誤資訊的憂心,表示許多父母常先上網查資料,而不是詢問醫療人員。「鼓勵孩童正確行為,以及揪出錯誤行為同等重要。」她說,但不要一時興起就要孩童面壁思過,應事先規劃好,親子雙方都要了解規則,保持規則一致性,過程冷靜,不要大吼大叫。

發展心理學家Helen Barrett則建議,教養最重要是保持傳達訊息時的一致性,最有效的養育方式是「溫暖而權威」,而不是「獨裁」。

