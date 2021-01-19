面壁思過會影響孩子心理發展？　研究推翻傳聞指如此教才有害…

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-01-19 12:00

小朋友犯錯時，體罰是糟糕的手段，但要求孩子「面壁思過」有害處嗎？美國密西根大學一項追蹤8年的研究顯示，被「面壁思過」管教的孩童，其心理和行為都和正常孩童無異。密西根大學C.S.Mott兒童醫院兒童心理學家Rachel Knight表示，「面壁思過」是美國兒科學會推薦的管教策略之一，關鍵在於應建立在「親子雙方了解」、「事先規劃」、「規則一致」和「冷靜」等條件上。

當父母的你有要求過孩子「面壁思過」嗎？

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面壁思過好不好？ 研究顯示無害

在歐美，家長常避免體罰來管教孩童，當孩童犯錯時，有些父母會要求小孩「面壁思過」（Time outs），到一個安靜的地方（naughty step），或坐或站，反省、冷靜幾分鐘。

根據《BBC》報道，Rachel Knight提到，許多育兒網站、組織聲稱「面壁思過」無效，甚至有害，不利於親子間建立關係，甚至不利孩童心理和行為健康。

密西根大學研究推翻這些建議。研究團隊從一項美國國家級大型研究（Early Head Start Research and Evaluation (EHSRE) Study）分析資料，追蹤1,400個家庭的養育策略，並在孩童3歲、5歲和10歲時，使用遊戲、觀察、影片互動來評估親子關係，以及孩童心理和行為的健康程度。

研究發現，孩童3歲時，超過1/3家庭會要求孩子「面壁思過」，假設父母繼續使用這種策略，與不使用的父母相比，兒童的焦慮、抑鬱、自制力和破壞規矩的程度沒有差異。

相反的，被體罰的孩子較具侵略性，且這些較為沮喪的父母，孩子也較可能抑鬱、有攻擊性。

教養孩子別獨裁 專家：「溫暖而權威」

Rachel Knight對《科學日報》表達網路錯誤資訊的憂心，表示許多父母常先上網查資料，而不是詢問醫療人員。「鼓勵孩童正確行為，以及揪出錯誤行為同等重要。」她說，但不要一時興起就要孩童面壁思過，應事先規劃好，親子雙方都要了解規則，保持規則一致性，過程冷靜，不要大吼大叫。

發展心理學家Helen Barrett則建議，教養最重要是保持傳達訊息時的一致性，最有效的養育方式是「溫暖而權威」，而不是「獨裁」。

參考資料： 1. 'Time outs' don't do any harm, parents told. https://www.bbc.com/news/health-49692573 2. 'Time-outs' at home not associated with long-term negative effects in children. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190912124828.htm 3. Rachel M. Knight, et al. Longitudinal Relationship Between Time-Out and Child Emotional and Behavioral Functioning. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 2019; 1 DOI: 10.1097/DBP.0000000000000725 https://insights.ovid.com/crossref?an=00004703-900000000-99158

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