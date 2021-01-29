日本作家親子教室：成功考上好學校的孩子　都是在客廳廚房溫書的

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-01-29 12:00

孩子雖然有自己的房間，卻總在廚房或客廳寫作業。父母擔心孩子無法專注，就要求孩子：「回去自己的房間唸書」。既然都幫孩子準備房間了，不善加利用就太浪費了。這是無所謂，但是某項調查發現，成功考上高門檻國中的學生，幾乎都是在客廳或廚房唸書，而非在自己的房間。（以下內容節錄自《與孩子對話的66堂練習課》。）

文：曾田照子（畢業於日本東洋大學文學系，活用養育三女的經驗撰寫相關書籍）

客廳和餐桌有助於提升成績

數學問題與寫出正確國字的問題等等，大部分的作業對於孩子來說，都很難熬又很麻煩。一個人悶在房間裡，默默進行這些麻煩的作業，對成人來說也很辛苦對吧？ 更何況是好奇心與精力都很旺盛的孩子，更是一下子就厭煩了。

但是和家人待在同一個空間唸書的話，就有助於避免這些問題。除了媽媽盯著的緊張感之外，或許也有家人守護著自己的安全感吧？光是意識到空間裡其他人的存在，就能夠加倍專心，這就像大人在咖啡廳或圖書館等有其他人的場所，不知為何工作起來就格外順利一樣。

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更何況，大人與孩子分處不同生活空間的話，就會愈來愈難看穿孩子的想法，也不曉得孩子正在做什麼。讓孩子待在獨立的房間，除了保護孩子的隱私外，也有助於培養獨立的個性。但是老是把孩子趕回房間的話，就等於跟孩子說「在看不見的地方，就算你做什麼我也不知道」。有時甚至會讓孩子認為「只要待在自己的房間，想做什麼都沒關係」，養成整天悶在房間裡的習慣。

孩子成長到青春期後，自然而然就會想要擁有「自己的空間」，所以在這之前，父母只要好好享受「親子空間」即可。

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《與孩子對話的66堂練習課》書本封面

書名：《與孩子對話的66堂練習課》 作者：曾田照子，千葉縣出身，畢業於日本東洋大學文學系。曾任廣告製作公司文案設計師，後來獨立成為自由接案者。現在則活用養育三女的經驗撰寫相關書籍，著作包括《子どもを伸ばすママの言葉がけ 言ってはいけないNGワード55》（メイツ出版）、《「お母さんの愛情不足が原因」と言われたとき読む本》（中經出版）等。 譯者：黃筱涵

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