拜託四大長老湊孫不僅為慳錢唔請工人　孩子成長更有自信學懂更多

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-16 12:00

人家說「家有一老，如有一寶」，在萬物皆漲，薪水不漲的年代，雙薪家庭十分普遍，而因為工作的關係，有的父母幫小孩報名了托兒所，有些則選擇將孩子托給阿公阿嬤照顧，成為隔代教養家庭。如果您是由阿嬤帶大的，想必一定有過一段幸福快樂的童年，其實讓阿公阿嬤帶小孩，無論是對長輩或小孩都有正向幫助，以下列舉3項老人家帶小孩的好處，有一種愛真的就叫阿公阿嬤的愛啊！ 文： 黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

老人家照顧小孩的好處！（按圖了解）

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1. 孩子對家族產生認同和驕傲

人需要知道自己是誰、從哪裡來、為了什麼而活著，這些關於自己與世界的連結能使我們更確信自身存在的價值，建立家族代代之間的身分認同(Intergenerational identity)。有些大人會隱藏家族的歷史，深怕孩子們得知真相後會難過。其實，誠實地跟孩子解釋說明，反而能讓孩子意識到自己是家族的一員，對於家庭歷史和人際關係更感興趣，他們也比較不會心胸狹窄，或抱有偏見及種族歧視，反之會以自己的家庭為傲。

父母不要只告訴孩子家族的榮耀，而避談家醜，他們需要了解到生活有好有壞，且我們可以有力量跨越過去的傷痛，繼續向未來前進。

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2. 孩子較不會有行為偏差及老年歧視

根據英國牛津大學(University of Oxford)社會政策與干預系所的研究，一個有阿公阿嬤陪伴的孩子，他們比較有能力應對創傷性生活事件(Traumatic life event)，而且也不太會出現情緒或行為上的偏差。值得一提的是，在教養方面，阿公偏主導活動和教導，阿嬤則擅長孕育和照顧，他們就如同父母的角色。您會發現，小孩之所以很黏阿公阿嬤，是因為他們能給予孩子需要的安全感，像是讀書有人陪、哭的時候有人安撫等，這對其情緒支持是莫大的幫助。

由於孩子有阿公阿嬤的陪伴，所以他們比較不會只沉浸在自己的小世界裡，建立偏自戀或孤僻的人格。相反地，他們會建立起信心，且懂得用正確的態度面對挫折和負面情緒，同時有能力適應所遭遇的任何挑戰。此外，讓小孩與阿公阿嬤相處，可以避免老年歧視(Ageism)的問題，並堅固彼此之間的關係，如此健康互動也有助於降低焦慮和憂鬱，人愈活愈快樂！

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3. 孩子獲生活啟發 長輩激發不同想法

孩子跟阿公阿嬤一起生活，相互都有益處。孩子能從經歷了大半年歲的老人家獲得生活經驗，幫助其面對未來的挑戰；而老人家在天真幼小的孩童接觸時，也能激發不同的想法、提升語言流暢性，以及腦部認知能力，但請注意身體的狀況，時間不宜過長，恐怕會影響工作記憶(Working memory)及思考能力。

阿公阿嬤願意帶孩子真的不容易，在照顧小孩的同時，也要考量到自身的身體能力，若加上家庭正面臨各種生活壓力，更是辛苦。美國心臟協會(American Heart Association)建議，在與孩子的相處的各種方式當中，戶外活動通常是最好的方法，像是在公園散步、栽種花草、照顧寵物、參與義工等等。此外，飲食均衡也很重要，從小就教導孩子要攝取多樣化營養，對其成長有明顯幫助。若有能力去市場買食材下廚，減少外食次數那就更棒了！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：阿公阿嬤帶小孩～隔代教養的3大好處】