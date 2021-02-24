興趣嗜好都可以提升小朋友智商　閱讀排第三　做呢樣IQ加10分

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-24 07:00

在新冠肺炎肆虐全球，很多地方都進行封城抗疫。在居家抗疫期間，據Google統計，搜尋「新興趣」的查詢量激增，甚至曾飆升400%。有機構在去年疫情時邀請了4500多人進行研究，發現一些興趣和嗜好能夠增長小朋友的智商，最多更能增加10分，連打機都有用！

一個外國網站在去年7月邀請了4500位人士在疫情期間培養一個新的興趣，而在開始新興趣之前，他們都被要求進行IQ測試，並在6個月之後再次測試，查看智商有沒有提高。

對於調查結果，紐約市兒童醫學中心兒童青少年精神醫生Victor M. Fornari認為並不意外，他指學習樂器可以增加大腦各區域的灰質體積，同時增強各區域的聯繫。以往有研究指出，灰質體積愈多的人，普遍都有較高IQ。另外，亦有研究顯示，音樂訓練可以增強語言記憶、空間推理和閱讀技巧。

雖然打機都可以增加IQ，但應避免小朋友過分沉迷。(GettyImage)

對於不同的興趣可以提升IQ，Fornari博士解釋，大腦受到以上活動的刺激不同區域，就會有助其發育，而大腦會持續發育到25歲，甚至30歲。因此，他建議父母不應該只集中在小朋友的成績，培養一、兩個興趣可提升智商，以及幫助他們面對逆境的能力。

資料來源：These 5 Activities May Boost Your Family’s IQ

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按圖即睇用咩方法改善小朋友學業成績：