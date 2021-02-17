雨水24節氣｜慎防濕疹來襲　 中醫教媽媽煲兩款素湯清熱除濕

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-17 21:43

繼立春之後，又來到24節氣的第二個節氣-「雨水」，中醫媽媽謝嘉雯表示「雨水」後春雨漸增，春雨雖能潤澤萬物， 但同時亦為南方的香港帶來潮濕多變的氣候。常見症狀為容易怕冷、肌肉關節酸痛、皮膚痕癢等，故宜注重清利濕邪，從而達到養護脾胃的目的，防治濕疹。

點圖即睇謝醫師推介適合全家飲用的「雨水」素湯:

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謝嘉雯醫師說：「淮山因其補而不滯，不熱不燥，為一味平補脾胃的藥食同源之品。初春濕氣多夾寒而來，北蓍性味微溫，能益氣健脾，並運陽利水。白扁豆健脾化濕，配合清熱除濕的土茯苓， 和清熱利尿的粟米和粟米鬚， 使濕熱從小便而去。此湯除了防治濕疹外， 對濕困肌表， 表現關節肌肉酸楚、日間嗜睡的人士亦有改善作用。」

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赤小豆與茯苓同可利水滲濕， 茯苓偏於健脾，而赤小豆善於下行，使水濕下泄，並偏於清血份的水濕， 對輕度潮紅的皮膚有緩解作用。謝嘉雯醫師說：「『諸痛癢瘡，皆屬於心』，加入清心利尿的燈芯草， 除了使濕從小便去外，亦有助那些受濕熱困擾，影響睡眠的人睡得安穩。」以上素湯有助大家健脾祛濕，改善潮濕天氣引起的皮膚痕癢不適，並適合受春天潮濕氣候影響，引致食慾不振，時時欲睡的脾虛人士。

進入潮濕天氣

《月令七十二候集解》曰：「春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍， 則散而為雨矣。」謝嘉雯中醫師說:「春屬木，而木的生長需要水，經歷寒冬後，東風吹化了冰水，蒸騰而為雨，所以立春後就是雨水節氣。春雨雖能潤澤萬物， 但同時亦為南方的香港帶來潮濕多變的氣候。」

愛吃生冷食物人士注意

謝醫師表示由於人們因淋雨或居住地潮濕，此為「外濕」；肌表經絡被「濕邪」所侵，容易表現為怕冷、肌肉關節酸痛、皮膚痕癢。她說:「若平日喜歡吃生冷食物、吹空調冷氣或工作、學業多思慮，便容易形成脾虛體質， 導致不能運化水濕， 日久便形成『內濕』困於體內。」

當受到氣候變化、誤食致敏食物或接觸致敏源時，便容易誘發濕疹；表現瘙癢，她說：「抓癢後皮膚糜爛滲液，並伴有食欲不振、消化不良、腹瀉等脾虛症狀。這種脾虛濕蘊型的濕疹多好發於潮濕的氣候，如春天的回南天。」

脾胃易受寒濕之邪所困，濕性粘滯，難以去除。『雨水』後春雨漸增， 應當著重清利濕邪， 從而達到養護脾胃的目的，防治濕疹。

由於湯水食療對濕疹初起或輕度濕疹有一定的防治作用，謝醫師表示可避免加重症狀，但濕疹症型有多種，她說:「除了脾虛外， 還有壓力引起的肝鬱氣滯型、血虛風燥型的慢性濕疹……等，而且往往互為轉化。湯水食療因藥性平和，因此適合一般人士保健飲用， 但面對嚴重的濕疹症狀時，便應找註冊中、西醫積極治療，對症下藥， 待情況好轉穩定後， 才繼續輔以食療鞏固， 方為正確處理之道。 」

*以上食療只供參考，如有疑問請諮詢註冊中醫師。

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