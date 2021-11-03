夫妻關係｜怎樣吵他也不是你仇人　冷戰過後用這3招修補破裂關係

編按：夫妻每天相對，有爭執似是難免，然後就是一場「冷戰」，彼此也不想啾啋對方。不過消過怒氣後，也要懂得化解這場冷戰吧，以下節錄自《極簡日常心理學》一書的內容，就能給你們一點建議。

文：韋志中、余曉潔



迷思11

夫妻間的冷戰，如何化解

冷戰就是「冷」和「戰」的集合。

一、「冷戰」新解

我們先來說一下「冷」。當我們內心的「溫度」比較熱的時候，我們就說這個人是熱心腸；冷的時候，就說這個人冷酷無情。冷和熱有好壞之分嗎？沒有，因為這只是事物的一個表現形式。

有的人可能相對來說沒有那麼熱情，但是並不代表他跟你相處的時候不會愛，不會照顧和關心你；一個熱情如火的人，也不一定就是言行一致、懂得愛人的。這都是性格使然，無所謂好壞。

冷戰裏的「戰」字，就說明「冷」是我們和對方戰鬥的一種武器──我們通過「冷」達到想要的目的和效果，或是讓對方知道痛、知道我們的存在，讓對方屈服等等。

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二、「冷」之兩大奇功

金庸在小說中提有兩大奇功，一種是陽，一種是陰，陽就叫「九陽神功」，陰就叫「九陰真經」。這兩套功夫，其實沒有好壞，都是至高無上的武功。

在中國的太極文化中，兩者是相互辯證的關係。如果一個人內心有一團火，練「九陽神功」是沒有多大問題的；但如果一個人內心比較偏激和冷，練了「九陰真經」就可能會做出不利於他人的事情。

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「九陽神功」

即是用愛、熱情、真誠去和對方相處。如果對方不理解做出一些行為傷害了你，你會以德報怨，用愛、用溫暖、用正能量、用功力化解對方的戾氣。

「九陰真經」

練「九陰真經」的人出的都是陰柔的招數，都是狠招數，例如九陰白骨爪、摧心掌、移魂大法。

第一種是「九陰白骨爪」，可能就是抓住對方讓對方動彈不得，讓對方就範，對方不得不聽我的。

第二種是練「摧心掌」。「摧」是「摧毀」的摧，「摧心掌」就是一掌拍到你的心上，讓你傷心無比，這就是摧心掌。常見在夫妻溝通中，就是你哪裏有傷疤我就打你哪裏。

第三種是「移魂大法」，就是讓對方失魂落魄。比如，在夫妻關係冷戰中，妻子知道只要自己離家出走，丈夫就會到處找她，找不到的時候，他心裏就會慌，一心慌就會失魂落魄。

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三、化解冷戰三大奇招

要化解冷戰，我們就要把「九陽神功」和「九陰真經」配合起來，這裏我教大家三招。

第一招，心生善念。無論兩個人怎麼吵，內心一定要有善意，不要置別人於「死地」，要記住你們不是仇人，你們走到一起是共同的選擇。

第二招，積極行動。提高正氣固心神，每個人內心都有「心神」，所以不管是冷戰還是熱吵，積極行動就是做一些穩住自己心神的事情，如果因為別人而傷害了自己是得不償失的。

第三招，廣種福田。多做一些有利於改善夫妻關係的事，多做一些有利於自己人生成長的事，比如到社會上去幫助一些人，提高自己的正能量等。

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《極簡日常心理學》（萬里出版授權使用）

書名：《極簡日常心理學》



作者：

韋志中．台灣心理督導師。從事心理諮詢與心理教育工作20多年，出版心理學著作30多本。

余曉潔．台灣二級心理諮詢師、心理治療師、社工。她從事心理學社會應用與服務工作10多年，致力於大眾心理健康教育與諮詢、心理科普與本會團體心理諮詢專業人才培養。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】