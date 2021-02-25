家居裝修｜媽媽一招翻新床邊防撞板　盤點可愛床頭墊最平$50有找

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-25 07:00

為了孩子高興，不少家長會為子女打造可愛的睡床。即使是安裝在床邊及床頭的防撞墊，款式也是五花八門！有媽媽更在網上分享，利用簡單一招DIY，即可翻新孩子床邊的防撞板，直言「換完好似新一樣」！

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1招翻新防撞板

小朋友不時紮紮跳，為安全起見，不少家長會在孩子的睡床旁邊加裝防撞軟墊。一位媽媽在社交平台群組發文，指孩子的床仍然新淨，但旁邊防撞板的皮面老化。從相片可見，防撞板表面有甩皮情況，顏色亦已開始褪去。

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她分享，原本想找師傅翻新，惟花費不菲，遂嘗試網購PU皮革，自行DIY。「朋友介紹我訂呢個pu，好有彈性，容易拉，但一定要用大釘槍，好彩趕得切喺新年前換。辛苦哂老公幫忙，整哂兩張床，換完好似新一樣。」

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可愛床頭墊 最平$50有找

不少網民也於群組分享網購的兒童防撞軟墊，多表示軟硬度適中，且沒有異味。記者於淘寶網查看，發現林林總總的床頭及床邊軟墊，有不同尺寸供客人選擇。

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若是拼砌自貼款式，價錢約為$100至$300人民幣，最便宜的是約$30人民幣。若是創意的圖案款式，例如Peppa Pig、足球造型床頭板，一般較貴，價錢約$500至$1,400人民幣不等。

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