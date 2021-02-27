夫妻相處｜取代負面互動模式　戒講「成日」、「從來」｜譚鴻昌

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-27 21:00

前一篇跟各位家長分享過夫妻衝突的四種負面互動模式，今次則分享取代這些負面互動行為的方法。

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批評：不論新婚夫婦、新手爸媽，或是老夫老妻，面對對方不同的生活習慣、行為，日積月累下，有時火上心頭直接評擊對方。例如「你成日返到嚟唔洗手就抱小朋友」、「你永遠都唔幫下手做家務」等等，「成日」、「永遠」及「從來」等字眼讓對方聽在心中產生被針對的質疑，繼而「自衛」反駁，吵架由此而生。

（photo-ac圖片）

活用「時、事、感」句式：避免讓對方感到你事事針對他，我們可以賞試針對個別事件，配合「我的訊息」讓對方了解事件對你的影響。公式為「時間＋事件＋我的感受」。例如「頭先你返到嚟屋企唔洗手就抱小朋友，我擔心病菌會惹到小朋友」；「前晚有好多家務，但你無幫手分擔下，令我覺得一個人做晒好心疲力竭」。

讚美跟責備的比例要高於5:1

美國婚姻研究學者John Gottman的一項追蹤超過3千對夫婦的研究發現，爭執次數的多寡、激烈程度並不能預測到夫妻婚姻破裂，反而「讚美」對方的多寡則成為當中的關鍵。根據Gottman的研究顯示，讚美跟責備的比例需要高於5：1。即夫妻每發生一次吵架衝突，需要讚美對方5次才能減低帶來的負面影響。

讚美亦需要技巧，不能敷衍了事。首先，必須具「認真」的態度；從日常生活中留心伴侶做得好的地方，用言語表達出來。例如「今日你悉心打扮好好睇」；「全靠你打理好屋企，讓我可以安心工作」。

責備一次，要讚美五次，十分不化算吧？大家一齊學會「時、事、感」表達不滿的地方，並多讚美欣賞對方，夫妻關係自然好！

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。