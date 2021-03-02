台灣樂扉寶寶米餅被爆用工業氮、衛生環境惡劣　香港BB展曾出售

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-02 13:53

BB食品爆食安危機！台灣知名品牌樂扉有機寶寶米餅遭前員工爆料，指老闆為了節省成本，使用工業氮氣加入寶寶米餅的包裝長達4年，又提供片段見到製造工場衛生極差，老鼠曱甴周處爬，更遺下不少排洩物。有媽媽表示曾在10月的BB展購入該品牌的有機米餅，直言：「真無良、好過分！」

按圖看台灣樂扉出產的有機寶寶米餅系列產品：

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有樂扉的前員工向台媒鏡傳媒爆料，指該品牌的有機寶寶米餅一直使用工業用的氮氣為包裝打氣，而氮氣的樽身和蓋口均有「禁用於食品」的字眼。該員工表示，很多員工曾力勸老闆改用可供食用的氣體，擔心工業用的氮氣有混合其他物質，對人體和BB有害。可惜老閣為了節省成本，一意孤行，使用了至少4年，期間勸勉他的員工都被辭退。

爆料員工又提供片段，可見製作工場無人看管，米餅四處散落，吸引不少老鼠曱甴「搵食」，又隨處排洩，非常骯髒。他指老闆很狡猾，一知道當地衛生局巡查便會立即整理環境，因而過關。

日前，新北市衛生局到工場巡查，果然發現工業用氮氣正連接著寶寶米餅的包裝，立即叫員工停止機器運作，並查封了497公斤食品。

前員工大剖白：

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產品曾在BB展出售 多個網上平台已下架

媽媽黎太得知樂扉有機寶寶米餅爆出食安問題感到震驚和憤怒，她去年在灣仔會展舉辦的BB展中購入2盒該品牌的有機寶寶米餅，並曾讓當時7個月大的兒子進食。「製造給BB吃入肚嘅食物都咁真無良，好過份！我喺BB展見到好多媽媽買，話台灣製造，比日本製造更適合香港BB，又唔熱氣，又無添加劑，點知全部都嘥氣，攪到我哋對台灣產食物信心大跌！」

記者發現該品牌食品曾在網上平台HKTVmall、Big Big Shop和KISSBABY出售，以上網頁均顯示產品已下架。

樂扉網頁公告：一項食品下架

樂扉暫時在網頁和Facebook專頁仍未為工場環境衛生作出任何回應，而在網頁則上載了一則公告，表示一項「盒裝寶寶有機米餅」包裝用的氮氣受到政府部門的疑慮，於3月1日起全面下架，並送到第三方公證機構做檢驗，目前亦接受公眾退貨。

(網頁截圖)

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