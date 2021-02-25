復課｜學童返學自備水樽要勤洗　呢款最易滋生細菌要特別小心

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-25 21:00

農曆新年後不少學校的三分一學生已能回復面授，部分學校更因教職員全面檢測可以全校恢復面授，重回校園的同學雖只有半天上課時間避免午膳風險，但水總不能一口也不喝吧？在疫情下，誰也不想生病，因此家長要知道什麼水樽更容易滋生細菌，盡量避開。

美國健身網站Treadmill Reviews有研究指出如果水樽杯沒有經常清洗的話，骯髒程度比廁所板更嚴重！研究人員對四種水樽進行實驗，包括擰蓋式、飲管式、按壓出水式和滑蓋式，一共測試12個水杯，運動員需使用該水樽一星期而且不可清洗。結果發現，運動員水樽上的細菌平均數量超過每平方厘米30萬CFU（菌落形成單位），比只有含菌量每平方厘米3000 CFU的寵物玩具還要多出100倍。

按圖即睇各款水樽使用一星期不清洗的含菌量：

+ 3 + 3 + 3

滑蓋式水樽最高危

而在眾多類型的水樽當中，滑蓋式水樽含菌量最高，高達每平方厘米93萬CFU，而按壓出水式水樽含菌量亦有每平方厘米16萬CFU。最常見的擰蓋式水樽含菌量也有每平方厘米15萬CFU。即使是最少的飲管式水樽，只有每平方厘米25.4 CFU，但沒有乾淨到哪裡，含菌量只比廁所板平均少每平方厘米2 CFU！而飲管式水樽較少細菌含量原因是大部分的水會隨飲管滑下到樽底，不會粘在樽口滋生細菌。

研究還指出，四款水樽上的細菌有些更是有害的，包括大腸桿菌和沙門氏菌，這些細菌都喜歡粘在潮濕的樽口。

按圖即睇清洗水樽貼士：

參考資料：SF Spine Pain Relief Center

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