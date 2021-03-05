媽媽必掃｜直擊西松屋開倉、一田BB展　精選10大勁減兒童用品

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-05 17:39

踏入春天，氣溫介乎19至25度之間，冬天厚重的衣物已不能穿上，又是媽媽準備換季的時候。日本品牌「西松屋」向來以平價高質童裝深受家長歡迎，更是港媽到日本必買手信，專營直送「西松屋」的網店「萌 B 殿堂」在尖沙咀開設陳列室，即日起舉行開倉，全場衫仔由$48元起，買夠十件更減至$40。而一田春日BB用品展以BB學習自理提案為主題，有近千款貨品低至3折發售，記者現場分別到現場直擊，挑選性價比高的抵買商品讓大家先睹為快。 攝影：許珞珩

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於2017年開業的「萌 B 殿堂」以專營日本直送嬰幼兒產品為主，更直接向日本童牌「西松屋」入貨，由3月6日起舉行春夏季大開倉OUTLET，全場「西松屋」衣物買十件以下$48，十件以上減至$40一件，貨品超過2000件，春夏季童裝、DRY WRAP系列、內衣、睡衣會持續上架，呎碼由50cm初生至150cm童裝可選，買滿10件即送2包Greennose兒童口罩！

點圖即看「西松屋」大開倉其他優惠：

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「萌 B 殿堂」於今晚（5日）在Facebook頻道直播Live讓家長搶先睇款，而加參加西松屋VIP計劃，更可以參與 VIP Night 預購搶先揀款，享有衣物8折，其他產品低至75折優惠。除童裝外，店內亦有多其他嬰幼兒產品、Skater、Greennose口罩及Kumon益智玩具。

開售日期：2021年3月6日 (六)

地址：尖沙咀新港中心第一座12樓1209室 (近尖沙咀站A出口)

營業時間：星期一至五9:00am-6:00pm，星期六10:00am-7:00pm

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一田春日BB用品展

一田百貨由即日起至3月15日在4間分店（沙田/大埔/荃灣/觀塘）舉行「一田春日BB用品展」，以BB學習自理提案為主日題，更於荃灣廣場地下及將軍澳東港城中庭設特別展場，集齊過千款針對0至3歲不同階段的學習用品，如BB用餐、戒片、清潔牙齒等用品；衣、食、住、行用品亦齊備，逾千款貨品於BB展期間低至3折。

點圖即看「一田春日BB用品展」其他抵買商品：

食品及健康用品:

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日常用品:

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尿片及衫褲衣物:

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