家居裝修│媽媽自貼黑板牆　孩子可畫畫貼磁石　特色牆貼最平$40

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-03 20:30

不少家長為孩子悉心打造兒童睡房，即使牆壁設計也是一絲不苟！有媽媽在網上分享，在家自貼巨型的氣球黑板牆，孩子既可畫畫，又可貼磁石。除此之外，網上還有琳琅滿目的牆紙，方便自貼，即睇各類特色推介！

磁石黑板牆

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不少媽媽曾在網上分享自貼的磁石黑板牆，皆因實在十分受孩子歡迎！除了可用無塵粉筆在牆紙上畫畫，亦可發揮創意，貼上不同有趣裝飾牆貼及配件，如身高貼、自律表等。網上的黑板牆有不同尺寸、顏色以供選擇，大多附送粉筆、字母或數字磁貼等，價錢介乎$40至$400人民幣。

可愛卡通貼

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要裝飾家裡牆壁，也可使用可愛的卡通牆貼，為孩子打造天馬行空的小宇宙。網上除了有大尺寸牆紙，亦有不同的圖案貼紙，讓用家自行拼貼。價錢由約$10至$150人民幣不等。

風格立體磚紋

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若想為室內增添設計質感，也可選擇立體磚紋牆貼，不少更具防水、防潮及防撞功能。除了仿真的磚紋，亦有圖案或卡通款式，適用於睡房及客廳改造。牆貼大多以片裝或卷裝出售，價錢介乎$20至$300人民幣。

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