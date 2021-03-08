親子好去處｜合味道紀念館落戶尖沙咀　航天城KidZania玩職業體驗

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-08 17:30

雖然疫情之下未能外遊，但本港仍有令人期待的親子新景點！日清食品宣布，日本熱門景點合味道紀念館即將登陸尖沙咀，讓孩子體驗即食麵製作。此外，全港最大型商場「11 SKIES」亦將登陸機場航天城，並將引入KidZania兒童職業體驗樂園，令人期待！

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合味道紀念館 全球獨家體驗

適逢即食麵發明者及日清食品創辦人安藤百福先生111歲誕辰，日清食品宣布，日本熱門景點合味道紀念館即將落戶尖沙咀中港城。紀念館佔地近10,000平方呎，以「安藤百福創造力之旅」為主題，特設三大全新必到打卡位及三大體驗式工作坊。

有別於日本大阪池田及橫濱的「合味道紀念館」，香港紀念館將帶來全球獨家的體驗工作坊。經典的「我的合味道工作坊」和「出前一丁工作坊」讓參加者親手設計食品包裝及材料配搭，重點推介還有全球獨家限定兼全新登場的「榖物麥片工作坊」（My Granola Factory），參加者可從中了解此新產品誕生的緣由及製作過程。官方表示，有關門票及開幕詳情，將容後公布。

KidZania登陸機場航天城

「11 SKIES」最快將於2022年登陸機場航天城，是全港最大的複合式商場，並擁有全港最大型的室內娛樂空間，場地總佔地達57萬平方呎，以學習、探索、歷奇為主題，並會注入大量科技元素，提供一連串VR及AR互動遊樂設施，如飛行影院、大型多媒體表演等。

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商場更引入國際著名並首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園，預計於2023年開業。樂園讓孩子透過角色扮演，從遊戲和職業體驗，啟發對各行各業的認識和興趣，增加小朋友的學習能力及好奇心。Kidzania於日本、韓國、泰國、馬來西亞均設分園，是熱門的親子景點。

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