免費親子活動｜網上工作坊學STEM、科學　再用環保物料做手工

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-11 20:30

喜歡科學又喜歡動手的小朋友萬勿錯過！疫情反復，很多活動都在網上舉行，保持社交距離的同時，也能獲得學習的樂趣。小朋友只要在家中準備好物資，就能和爸爸媽媽一起探索科學世界、學STEM和做手工，活動費用全免，並已接受報名。 (圖片由機構提供)

綠腳丫 X 我去西九＿＿

綠腳丫獲西九文化區管理局邀請合作，在網上舉辦一系列工作坊，讓大人、小朋友安坐家中，也能認識不同的物料和進行創作。成功報名的參加者將於工作坊前收到材料包及教學影片連結，於指定日期內透過教學影片自主學習及創作。完成作品並提交照片的參加者，更可獲發電子活動證書，並有機會獲得精美繪本！

詳情及報名：按此

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裘槎科學周

裘槎科學周邀請了世界各地頂尖的科學團隊，透過為本地公眾精心設計且趣味盎然的互動表演和活動，令大眾有更多機會接觸科學。活動旨在啓發一眾小小科學家，了解科學對生活的重要性和貢獻，從而建立與科學的聯繫。今年活動將於網上舉行，打破地域與空間的界限，強調科學在日常生活中扮演的重要角色。

詳情及報名：按此

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玩學農莊「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」

Citywalk荃新天地與本地生活藝術創建達人Busymama Benny聯手建造升級廢料玩學農場「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」主題活動，以日常生活廢料如紙皮、廢紙、海棉、家品等準備了一系列親子手作工作坊，將生活廢料升級再造「復活」登場，讓小朋友體驗綠色生活藝術！其後亦有復活節開心農場主題打卡裝置及遊樂設施，讓小朋友快樂過復活節。

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