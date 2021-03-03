熱門直資私立小學學費排名　直資最高6.3萬私立19.8萬

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-03 07:00

不少直私小學學費每年都會調整，升幅與通脹相約，而因為疫情的關係，不少學校都宣布凍結學費，上年九月教育局公布僅45間直資、私立及國際學校獲准加學費，多所學校，包括拔萃女書院、聖保羅男女中學附屬小學、英華小學、保良局蔡繼有學校等熱門小學都選擇凍結學費。

按圖看十大熱門直資小學學費排名：

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私立小學的學費不少高達６位數一年，學費排名第一的是由「光纖之父」諾貝爾獎得主高錕為創辦人之一的弘立書院，不少城中名人子女也就讀此校，例如李澤楷兒子、甘比子女等。本身學費不菲的弘立書院，在2021-22學年更需付建校費，金額為港幣40,000元，連同學費的話，一年需付約23.8萬！

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即使家長經濟條件許可，但一些熱門的直資學校年年都「爭崩頭」，亦不太受適齡升學人數影響，以直資學費排名第一的聖保羅男女中學附屬小學為例，每年約4900人報讀150個小一學位，競爭不小。

按圖即看十間最多人報名的直私小學排行：

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