兒子不吃飯　全職媽媽出絕招　自創藝術品級便當整完餐餐吃清光

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-03-12 12:16

你家也有不愛吃飯、總是挑食的孩子嗎？一位住在美國加州的台灣媽媽，為了無法適應、在學校不吃不喝的兒子傷透腦筋。

兒子在校不吃不喝，造型便當吸引注意

孩子挑食已經夠讓人頭痛，長期居住在美國的台灣籍媽媽Kelly，在兒子3歲時開始讓他上學（幼兒園小班），但因為一開始不適應，在學校竟然不吃不喝，令Kelly非常擔心。於是她開始嘗試製做「造型便當」，想引起兒子的注意及食慾。

曾是服裝設計師的Kelly，還有美術系的背景，讓她對於構圖及美感多了一分敏銳度。一開始便當以孩童會喜歡的可愛小貓、小兔子、小豬佩奇，或是男孩喜愛的火箭、機械人、小熊等做為主題，搭配繽紛色彩，成功讓兒子開始有了吃飯的樂趣。

精緻構圖+均衡食材，食物藝術征服兒子心

為兒子成為全職媽媽的Kelly，便當越做越上手，竟也做出了興趣，每一天的便當都有一個可愛主題，而造型也從卡通變得更有童趣、富有想像力，可口的食物配色，搭配逼真造型以及講究的構圖設計，讓吃便當變成一種期待！

如此精緻的造型便當，不只是為了拍照而製作，每一道都使用了真正可食用的食材，而且拍完照後兒子Z就會吃掉它，因此Kelly一直秉持着不浪費食物的原則，以天然均衡的食材為兒子做便當；開心的是，Kelly表示兒子Z現在不管在學校還是出去遊玩，都對便當充滿期待。

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看完Kelly的手做造型便當，是不是帶有一種天然美感，獨特的留白設計，彷彿在白紙上作畫一般，將隨手可得的天然食材，化為視覺、味覺雙重享受的Food Art，而且每一道兒子Z都真的吃掉了，環保又健康！

最後小編只能說，要玩造型便當，琳瑯滿目的盤子也真不能少啊（誤）！但最要緊的，還是一位母親對兒子的愛與關懷，還有耐心。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶貝兒在學校不吃不喝，媽媽手做藝術級造型便當，驚艷視覺讓每一餐都變得超有趣！】