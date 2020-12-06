魚油富含Omega-3仍不及直接吃魚？　選購貼士：別買魚肝製魚油！

許多爸媽要說服小孩吃健康食物已經夠難了，尤其是要吃富含營養的魚類更是難上加難，因此，若您的小孩就是不愛吃魚，也不願意吃魚，那麼改吃魚油，就會是一個不錯的營養補充品。不過若您仍然對魚油有些疑慮，不妨讓我們為您解惑，讓您知道魚油對您小孩的好處以及該注意的事項。 文：陳靜筠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

魚油的好處和該注意的事項！（按圖了解）

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為甚麼小孩該服用魚油？

魚油主要是讓您攝取Omega-3 脂肪酸，而Omega-3 脂肪酸對於兒童的大腦和眼睛發育，是十分重要的營養成分，而深海魚，在魚類裏頭，含有最多的Omega-3 脂肪酸。一般來說，最好透過食物讓孩童攝取營養，但小孩所食用的魚類可能並無法提供足夠的營養，而且還有可能吃到受到水銀污染的魚類。因此專家建議，2至8歲的兒童一周應該食用91.3至186.62公克的魚或海鮮，9歲以上的兒童則該食用248.83至311.03公克。

不過，魚油的液體補充劑、軟劑和軟凝膠，都不含有水銀，因此也是食用魚油的好處之一；這是因為大多份補充劑都是用魚的脂肪組織製成的，而這些組織內不會有水銀，所以當您使用 Omega-3 的補充劑時，可以避免擔心食用到水銀的風險。而市場上有些Omega-3 補充劑不是用魚，而是用藻類做成的，因此不會有水銀和魚的味道，很適合素食者。若家長想讓孩子吃吃看魚油，請記得，這種營養補充劑所帶來的好處還是不如直接食用天然的魚，並且請您確保所挑選的魚油品牌有過濾油，和去除像是多氯聯苯的毒物。

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4項挑選魚油的注意事項

1. 請挑選用魚肉製成，而不是魚肝做成的魚油。因為魚肝可能含有毒物和大量的維他命A。對兒童來說儘管是維他命A，過量的攝取也是不好的。而含有微藻類油（Microalgae oils）的魚油則適合素食者來服用。

2. 請詳閱說明書上的劑量服用指示，不可讓兒童服用過量。因為服用太多魚油可能會造成腹痛或腹瀉。

3. 液體的魚油補充劑很適合年幼兒童，因為膠囊的類型容易讓小孩噎到造成危險，因此不適合3歲以下的兒童服用。

4. 請於餐後時間服用，一開始請先服用低劑量，再慢慢增加至建議用量。若兒童不喜歡魚油補充劑的味道，則可加入牛奶或果汁一起服用。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩魚油這樣吃～4點注意事項看仔細】

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