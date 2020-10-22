牛肉哪部位啱兒童吃？可吃7成熟？　即睇8大烹煮牛肉Q&A｜附食譜

進口牛肉總讓人有些顧慮，到底該怎麼挑、怎麼買才安全？而家有幼兒是否適合吃牛肉？給小朋友吃的牛肉又該如何選擇及料理，才能吃的營養又健康？

選擇及處理牛肉8個Q&A！（按圖了解）

+ 22 + 22 + 22

保存、烹煮牛肉應掌握4大原則（按圖了解）

+ 4 + 4 + 4

進口牛肉怎麼挑、怎麼買最保險？

台灣彰化基督教醫院營養部許純嘉營養師表示，進口牛肉首先要看產地，會開放進口都有一定的品質要求，而進口牛一定要有產地標示，必須標出哪裏屠宰，以屠宰地為原產地，在選擇時，以解除風險的產地為考量。

除了產地之外，也要從食品標示中看看是否為重組牛肉，重組肉是將牛好幾個部位的肉重新合在一起，主要為了規格（例如一次要出貨好幾千片，一定的規格驗收比較方便）。重組肉不是不能吃，主要因為來自不同部位，需要加工才能進行組合，加工過程可能增加污染的機會，即使餐廳在使用重組肉時，也要標示讓消費者知道，由於有污染顧慮，所以重組肉不能吃五分熟、七分熟，一定要吃全熟，自己買回來煎也要特別注意這一點。

相關文章：兒童食物安全｜麵包水果發霉切走腐壞部分可以照食？營養師咁講…

+ 13 + 13 + 13

牛肉新不新鮮，該如何分辨？

消費者主要會在傳統市場或超市購買牛肉，在超市買可先看外包裝，了解來源，至於傳統市場，現在也有一些要求，店家要貼出標示，讓消費者知道使用那裏的牛肉，選擇會標出產地的店家，一定比甚麼都不標的還要有保障。

購買時要仔細看，牛肉切片看起來應該很乾淨，可看到肉的紋路，而且不會有血水滲出，摸起來滑嫩有彈性，不會塌塌的，壞掉的牛肉很好分辨，會有不好的味道，摸起來有黏液，這代表肉已經腐敗。如果不常買，也不是很會分辨，建議超市購買，超市有一定規格及溫度規定的冷藏庫，比較安心。

相關文章：【兒童智商】3歲前飲食關鍵期 食太多加工食品IQ會下降

+ 5 + 5 + 5

牛肉帶綠色光澤？

日前有消費者買牛肉發現切開有綠色光澤，擔心是否已經腐敗，其實這是正常現象，因為牛肉含有微量金屬元素，切開會有一點綠色的反射光澤，並不會影響健康。但若伴隨有不良氣味、黏液，便可能是腐敗造成。

保存、烹煮牛肉應掌握的原則

1. 先想好要怎麼煮，炒或燉煮部位的選擇會不一樣，想好再買適合的部位。

2. 盤算好要煮幾人份，需要多少量可先預估，才不致於一次買太多。通常冷凍可放1個月，但是冷凍庫並不是萬能的，冰太久也會壞喔！

3. 如果一次採買一周的食材，不需馬上吃的可先放冷凍，記得用保鮮紙包住再裝進密封袋，以免拿出來煮時口感變差，而且切記不能反覆解凍。

4. 冷凍庫取出後，避免直接放室溫下解凍，攝氏4度至60度為細菌容易快速滋生的溫度，本來新鮮的肉，可能因不當的解凍方式而造成腐壞。建議可於前一晚先放冷藏慢慢解凍，第二天剛好可以煮，或是密封後浸泡於水中解凍，使用微波爐快速解凍亦可。

牛肉營養多，有助寶寶發育

牛肉含許多重要營養素，對孩子的發育很有幫助。食物可分：五穀根莖、豆魚肉蛋、蔬菜、水果、乳製品、油脂堅果6大類，牛肉屬於豆魚肉蛋類，其所含蛋白質是屬於優質蛋白質，是長高、長肌肉需要的原料；而因為屬於紅肉，鐵質會比其他肉類高；另外還含有維他命A、B2、菸鹼酸、鋅等營養素，所以除非家裏有宗教信仰考量，否則大人小孩都可以吃牛肉。

相關文章：飲食影響智商｜偷懶唔煮常食快餐速食 小朋友智力或低於同齡兒童

寶寶飲食，多樣且均衡攝取為原則

許純嘉營養師表示，蛋白質的攝取可從很多食物獲得，包括：雞肉、魚肉、豆腐、雞蛋等，大自然中有非常多的食物，每一種都有它特有的營養素，小朋友在生長發育期，無法單靠一種食物就能有好的發育，人體需要多種且均衡的營養素。

因此，牛肉當然可以吃，但不必每天，甚至每餐都只給小朋友吃牛肉，而是要多種食物交替着吃，像是魚有EPA、DHA，蛋有鐵質、卵磷脂，豆腐屬植物性，也是很好的蛋白質來源，牛奶則含有蛋白質、鈣、維他命D，對骨骼發育很有幫助，替換着吃，對發育才是最有助益的。

8至12個月寶寶可以開始吃牛肉

寶寶大約4至6個月大就可以開始吃副食品，這個階段腸道在消化蛋白質、碳水化合物等的功能，要比剛出生時還要好，腎臟功能也較健全，假如4個月前吃副食品，負擔比較大。

寶寶腸胃道對營養素的消化情形會慢慢隨着成長改變，副食品剛開始可給米糊或果汁，僅含有一點醣類且容易消化，接着可以給果泥、蔬菜泥等有些許纖維的食物，8至12個月後可嘗試一些蛋白質食物，也包括牛肉。

寶寶剛開始會吸、吞，大約6個月開始會咬東西，此時給小塊軟嫩的肉，可訓練咀嚼，如果不給東西訓練，反而會阻礙咀嚼能力，進而影響發育，蛋白質的特性就是需要咬，等牙齒長得比較多，牛肉大小可慢慢調整，讓寶寶可以有更多的咀嚼訓練。

相關文章：消委會實測51款飲品 七喜日版芬達飲一罐糖分已超日攝入量一半

+ 49 + 49 + 49

一天建議攝取1至1.5份蛋白質

6～8個月寶寶一天的蛋白質攝取量大約1至1.5份（一份蛋白質大概是30公克牛肉，或是一顆蛋），體重60公斤的成人，一天約7至8份蛋白質，攝取的量要看體重而定，小朋友體重輕，也不必像大人攝取那麼多，一餐0.5份的蛋白質就夠了，而且此時寶寶仍會喝母乳或嬰兒配方奶粉，這些食物亦含有蛋白質，所以副食品的肉類可斟酌份量，但也不能都不吃喔！

那～哪個部位的牛肉最適合寶寶吃呢？可以煮甚麼料理呢？

牛腩脂肪低、可久煮，最適合小朋友

幫寶寶挑選牛肉，可以能夠長時間燉煮為考量，建議挑選可久煮的牛腩，脂肪含量也低。牛肉屬於紅肉，大家印象是油脂偏高，其實牛肉分很多部位，牛腩就是脂肪低的部位，不過因為纖維比較粗，適合用燉煮方式，而盡量避免煎或炒。另外，切牛肉時可以逆橫紋切小塊，破壞纖維後會比較好咬。也建議少用已經半調味後的肉品，例如黑胡椒牛肉、紅燒牛肉，這對幼兒來說鈉含量高，習慣重口味後也會影響寶寶嘗試其他食物。

剛開始給寶寶吃盡量切小塊，並且煮的爛一點，太大塊會怕小朋友排斥，之後就沒興趣吃，隨着寶寶漸漸長大，不需一直給小塊，要慢慢給孩子有咬的訓練。此外，小朋友用餐時無論咬或吞食物，常會模仿大人，建議煮些小朋友和大人都能吃的料理，例如羅宋湯，小朋友的可以將牛肉切較小塊，並用紅蘿蔔、椰菜等較為軟爛的蔬菜搭配，其它芹菜、洋蔥熬湯後大人仍可以吃，讓寶寶覺得能夠和爸爸、媽媽吃一樣的食物，也能增進親子關係。

五分熟、七分熟，小朋友適合嗎？

很多人喜歡吃五分、七分熟牛肉，對於幼兒非常不建議，因為畢竟小朋友腸胃機能不像大人那麼健全，萬一吃壞肚子造成腹瀉，大人可能一兩天內還不會有太大影響，但是小朋友一旦拉肚子，無法吸收營養，體重明顯下降，容易影響其生長發育情形，建議不要冒險讓幼兒吃生食。

至於牛的內臟也盡量避免，雖然內臟含有鐵質，但動物跟人一樣，由淋巴、內臟負責排毒，毒素會累積在體內，所以不建議太常給小朋友吃內臟類食物。若要補充鐵質，肉本身就有，蛋黃中也很豐富。

營養師菜單！適合寶寶吃的牛肉料理

●羅宋湯（約2人份）

+ 3 + 3 + 3

食材：

牛腱30克、馬鈴薯90克、番茄100克、紅蘿蔔10克、西芹10克、洋蔥10克、椰菜20克、蔬菜高湯適量(蓋過食材即可)。

做法：

1. 牛肉去筋後燙熟備用。

2. 番茄洗淨後切小塊放入果汁機打成泥狀。

3. 紅蘿蔔10克、西芹10克、洋蔥10克、椰菜10克切小丁或小葉後煮至熟軟。

4. 牛肉、番茄泥皆加入步驟3食材中一起煮滾即可。

●蔬菜牛肉燉飯（約2人份）

+ 3 + 3 + 3

食材：

牛肉絲30克、娃娃菜100克、紅蘿蔔100克、西蘭花4棵、胚芽米80克、洋蔥適量、葵花子油適量

做法：

1. 娃娃菜切小片、紅蘿蔔洗淨切小丁，西蘭花洗淨削掉外層皮。

2. 起油鍋，拌炒洋蔥後，放入牛肉炒至沒血色。

3. 將步驟1、2食材放電鍋中，加水約80cc，外鍋放入1杯水煮。

4. 電鍋跳起後再悶煮約15分鐘。

註：西蘭花另外燙軟，待悶煮完成後再放入，較可保持顏色翠綠。

小叮嚀1：反覆解凍加熱營養會流失 肉類最主要營養素為蛋白質，烹煮後不要放太久，以免裏頭的維他命流失，如果一次煮的量很多，可分裝冷凍，一次取一包解凍，不要反覆解凍加熱又冷凍，易導致細菌滋生或加速營養素流失。

小叮嚀2：避免高溫燒烤料理牛肉 大家都知道紅肉不能吃太多，不過小朋友正在生長發育階段，適量而且非餐餐吃是不會有問題。此外，許純嘉營養師特別提醒，紅肉中的糖化終產物比較多，吃多可能造成身體發炎，另外要注意的是，就算給大一點的小朋友吃，也應該避免以高溫大火炒或燒烤方式烹煮牛肉，這些烹調方式會使糖化終產物的量更高。

相關文章：秋分二十四節氣｜氣溫轉涼3款溫潤補氣湯水 適合全家飲用迎秋涼

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】