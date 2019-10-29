【學童帶飯】營養師評十款學生常吃隔夜菜　其中兩類無益不宜帶飯

根據衛生防護中心指出，均衡飲食對處於成長期的兒童非常重要，過量進食或攝取過多熱量會導致肥胖，增加日後患上高血壓、糖尿病、心血管病等慢性疾病的風險，相反，營養不足則會妨礙身體健康成長和發展。故此不少家長也會為子女大費周章準備午餐，希望提供營養均衡及分量適當的午餐。 為了方便，不少家長也會在晚上準備更多食物份量，留待第二日給小朋友或自己帶飯用，穀物類及肉類較蔬菜類容易處理，根據香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，有兩類「隔夜菜」少帶為妙，原因是經過一晚長時間的儲存及食用前的翻熱，該類蔬菜已變得無益，不宜進食。

以下是不建議的「隔夜菜」

有葉的蔬菜

在學童帶飯常吃的蔬菜中，最不建議帶有葉的蔬菜。她說：「帶只有葉的蔬菜，會有幾個問題，首先是當第二日翻熱的時候，葉已經變黃，內含相對的水溶性維他命，例如維他命E、K、C在經過隔夜營養本身已流失，當再加熱或『翻叮』時，雖然纖維仍然存在，但營養就再度流失了。」

菜芯屬多葉菜，是營養師不建議帶飯的「隔夜菜」類。（資料圖片） Annie指出水溶性維他命特別在綠葉蔬菜或者葉類的蔬菜中含量比較高，兒童常吃的如唐生菜、菜芯、白菜、菠菜、娃娃菜......建議盡量少帶。

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菇菌類 菇菌類也是Annie不建議帶飯的隔夜食物，她說：「如果是當日煮熟當日進食是沒有問題，但如果翻熱吃，有機會滋生細菌，所以不建議帶飯時帶菇菌類。」

以下是建議的5款午餐「隔夜菜」

根莖類蔬菜 Annie建議如果家長想為子女帶飯，可選擇以下的「隔夜菜」，她說：「要選擇健康的蔬菜類，可以不易變味，不易變色去考慮，因為營養可以保留得更好，而根莖類的蔬菜，例如粟米、紅蘿蔔、蕃茄等等，也是小朋友喜歡的食物。通常這類蔬菜的顏色是黃色、橙色、紅色，所含的營養例如胡蘿蔔素、茄紅素， 是屬於脂溶性維他命的一種，脂溶性維他命不易因為隔夜或與空氣接觸而流失，另外根莖類的蔬菜相對粗纖維即非水溶性纖維較多，相對不容易變霉，適合隔夜帶飯。」



不建議炒蛋 同時，Annie亦提醒家長常煮的蕃茄炒蛋要小心處理。「蕃茄是可以帶，但配搭上要注意常煮的番茄炒蛋，因為蛋我們是避免隔夜， 當再加熱的時候很容易有菌，蕃茄豬扒較好，只要確保豬扒完全煮熟即可。」

十字菜類 除了根莖類之外，十字菜類也是Annie建議帶的「隔夜菜」，最常吃的是椰菜花及西蘭花，營養流失較少，同時為兒童提供纖維。

西芹及豆類 Annie指出，由於西芹及豆類同屬粗纖維較多、水溶性少的蔬菜，所以亦可以帶飯。

瓜類 Annie指出由於瓜類硬身，就算再翻熱，亦不會容易變色變味。她建議：「瓜類也屬粗纖維多水溶性少，最好可以連皮帶，並且切得大片些，不要弄得太碎，就算隔夜再翻熱營養價值可以保存得更好。」