兒童身高｜3招預測孩子未來多高　除遺傳　這11個因素也影響發育

想知道自己的小孩長大後會有多高是人之常情，而預測小孩未來的身高，除了有趣，兒科醫生也可以有效利用這個資訊，確認小孩是否有如預期地順利成長。雖然準確預知未來不太可能，但是父母和兒科醫生仍可以用一些方法，算算看小孩未來會長多高。

文：Shane Chen 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



孩子未來有多高？原來是可藉計算推測的：（按圖了解）

+ 15

預測小孩未來身高的方法

1. 用小孩手部X光確認骨齡

預測小孩身高最準確的方法，是用小孩的手部的X光確認骨齡，需要去醫院請醫生進行。

2. 取父母身高的中間值

將父母的身高相加，再除以2，然後加3.8厘米，就會得到小孩未來身高的預測值。不過這只是一個非常粗略的預測方法，算出的是小孩成年後的平均身高，而且有上下10.2厘米的誤差。

3. 把18個月或2歲時的身高乘2

嬰兒期到學步期，是每個人一生當中，最早經歷的成長階段，因此有人認為，在這段時間生長的身高，會佔小孩成年身高的一半左右。也就是說，把小孩2歲的身高乘以2，就可以預測他長大後的身高。而女生的成長速度較快，所以可以用她們18個月大時的身高算。不過雖然這種說法流傳已久，目前仍缺乏研究證據。

相關文章：兒童身高｜牛奶早上喝 不及這時間喝更好？原來這是骨質成長時段

+ 4

家族史和遺傳對身高的影響

同一家族內的身高和成長模式通常相去不遠，兒科醫生可能會詢問小孩父母或其他家庭成員的身高，因為您和家人的基因組成，可能對小孩的成長有重大的影響。此外，醫生也可能會問父母：「您小學時是否不高，但您在同學停止生成時仍繼續長高？」、「您的青春期是否提早或延後？」這些問題的答案，對兒科醫生來說是重要的資訊。

用成長圖表確認小孩生長正常

經常量測小孩的身高、體重、頭圍，並繪出成長曲線，就可以觀察小孩是否有依預期成長。成長圖表在小孩較大時，也可用來判斷他進入青春期的時間，或青春期是否有過早開始的跡象。

相關文章：兒童身高｜別讓孩子吃得太肥膩 可致性早熟 隨時提早「唔識高」

+ 12

會影響小孩身高的因素

雖然基因是影響小孩身高的最重要影響因素之一，例如父母若矮，小孩通常也不高，但仍有其他因素會影響小孩的成長，包括營養、荷爾蒙、用藥情形、健康狀況等。另外運動、污染暴露程度、睡眠型態、氣候、體適能、飲食、心理狀況等，也都會影響小孩的成長。

延伸閱讀：

寶寶還沒坐起來？父母秒懂新知助成長

快速成長期！嬰兒到學齡前的兒童營養

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩未來會長多高？身高可以這樣算】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」