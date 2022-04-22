Omicron｜確診新冠與感冒怎分辨？醫生稱兩者的咳嗽方式有不同

台灣近期本土確診個案屢創新高，COVID-19的疫情進入以Omicron為主的流行樣態。不過大家都知道，Omicron以輕症為主，目前的輕症率仍維持99%的高點，僅少數人出現肺炎症狀；但可能讓很多人誤以為只是小感冒。如果我有症狀，我應該以為是Omicron還是當一般感冒呢？醫生表示，Omicron常見症狀有喉嚨痛、咳嗽與流鼻水；但「咳嗽」與一般的小感冒略有差異。



Omicron極少味覺喪失 仍有跡可循

台灣新光醫院耳鼻喉科醫生邱昱勳表示，COVID-19大流行初期，以及早期流行過的Alpha、Delta等「老病毒」，多數以下呼吸道症狀為主，其中「嗅味覺喪失」、「發燒」就是主要判斷準則。但Omicron的確診者極少聽到嗅味覺失調的症狀，診斷的確稍加困難。不過仍有跡可循。

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流感常見肌肉痠痛 Omicron與感冒的咳嗽不一樣

現在醫生會視症狀，協助病人用家用快篩，確認是不是感染Omicron；不過一般人還是可以從症狀判斷，不須驚慌。邱昱勳醫生表示，一般的感冒多是咳嗽，而Omicron也大多是上呼吸道症狀，常見的症狀是喉嚨痛、咳嗽，其次是流鼻水；兒童常見的症狀為發燒。不過咳嗽的狀況略有不同：Omicron的咳嗽多為乾咳，屬於長時間且劇烈的咳嗽；感冒的症狀多為帶有痰的濕咳，且通常是短促、間歇性咳嗽，「就像我們偶而會覺得喉嚨有點癢，清喉嚨的感覺」。

一般的感冒較常見的症狀為咳嗽，較少發燒與腹瀉；另方面，流感的症狀常見有發燒、肌肉痠痛。疫情前，醫生聽到主訴有肌肉痠痛與發燒這類常見症狀，會進行篩檢來做最後確認。「如果篩檢是陰性，會先投以一般感冒的藥；但症狀持續又篩檢陰性的話，還是會投以流感藥物，畢竟偽陰性也是有可能發生。」

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