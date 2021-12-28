兒童發育｜孩子身高不似預期？3個方法助子女長高　9點前就要睡

為甚麼我們家的孩子比別人家的矮？小朋友吃了很多卻長不高，到底哪邊有問題呢？小朋友的身高成長一直是許多爸媽重視的議題，最怕就是小朋友長不夠高，自信心也跟着受損，而市面上的方法百百種、偏方一大堆，到底該怎麼做才對呢？台灣大樹藥局張益誌藥師表示，孩子長高問題不要過度相信偏方，給小朋友正確的成長環境與條件才是最重要的。



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睡對時間促進長高賀爾蒙分泌

小朋友想長高，首要就是睡眠要足夠，大樹藥局張益誌藥師指出孩子體內促進長高的荷爾蒙，大約在晚上九點至十點，孩子睡着後會開始分泌，因此小小朋友最好在八點多就可以準備入睡，長時間晚睡、熬夜等，對小朋友的身高與成長發育有着很大的影響。而睡眠時間也應充足，那小朋友該睡多久才足夠呢？以幼兒園小朋友來說，一天約需睡11-13個小時，上小學後約10-11小時，國中、高中則是9-10小時，應避免讓小孩有過多的夜間活動或是太多的課業影響到正常的睡眠時間。

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想長高，你的小孩運動量足夠嗎？

而運動也是小朋友長高的重要因素，大樹藥局張益誌藥師說明，愛跑跳的孩子長得高，其實這句話是對的，小朋友運動是長高的關鍵，每週應最少有7小時且強度在中等以上的有氧運動，每週最少兩次肌力訓練。有氧運動如慢跑、騎腳踏車、游泳等，運動時要有心跳加快、流汗、運動中講話有點喘的感覺，即為中等強度以上。肌力訓練並非指如大人一般使用啞鈴或器材的重量訓練，而是如拉筋、仰臥起坐等，利用身體的部位或重量的運動。

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孩子長高營養怎麼補？

營養素的補充上，最常見的就是鈣質的補充，大樹藥局張益誌藥師解釋，除了均衡飲食以外，鈣質的補充是最常被提及的，除了透過天然食物補充外，有些人也會選擇額外補充，不過在補充鈣質的同時，也應該注意維生素D的補充，人體需要透過維生素D幫助吸收鈣質，若體內維生素D不足，鈣質吃多了也不容易被身體吸收，所以在補充上最好能雙管齊下。除了鈣質與維生素D以外，碘的攝取也很重要，若攝取不足則會影響身高成長與運動神經的功能，而台灣也於民國102年發現6歲以上碘營養狀況已呈現輕微不足，雖然平常的食鹽中有添加碘，但隨着進口與各類鹽相關的商品推陳出新，許多鹽類的商品並沒有添加碘，除了鹽類商品以外，也可多攝取碘豐富的食物，如海帶、紫菜、海苔、海水魚貝類等。

大樹藥局張益誌藥師建議，如果小朋友身高與該年齡平均值相差較大，建議應先行就醫與醫師討論，而日常生活如有長高問題，可以請教住家附近藥局的藥師，平時應多注意孩子的成長發育，以免錯過身高成長的黃金時期。

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