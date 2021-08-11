教養｜獨生子女就是難湊脾氣差？問題不在沒兄弟姊妹而是教育方式

在社會的變遷下，家庭的組織也從以往的大家庭，轉變成核心家庭，一個家庭中只有1~2個小孩已經變成常態。因此，獨生子女也常被貼上過度寵愛或缺乏同理心的標籤。本文將帶您了解獨生子女是否真的像許多人所想的缺點多多，又或只是一場誤會。

文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰



讓獨生小孩變得開朗乖巧，其實不是沒可能？（按圖了解）

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少了兄弟姊妹真的有負面影響嗎

事實上，關於獨生子女的相關研究一直都沒少過，而且不少研究提出，因為少了兄弟姊妹的陪伴，獨生子可能會有缺乏同理心和難以與人相處的問題，因為他們缺少在家裏學習如何與人分享的機會，例如：衣服、玩具或是父母的愛。

或許是因為家中只有一個小孩，所以父母會特別的疼愛他，使得孩子認為父母的愛是理所當然，而變得以自我為中心。有趣的是，近來又有研究提出獨生子並不如刻板印象裏所想的那樣，反而可能比有兄弟姊妹的孩子，更加懂得社交、與父母感情更好和更加有創造力，在如此矛盾的研究情況下，很難去定義獨生子女到底對孩子的成長有正面或負面的影響。

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4種教導獨生子女的方式

根據內政部統計，台灣2018年出生率僅1.06%，顯示獨生子女的狀況已逐漸變成勢不可擋的趨勢。有兄弟姊妹當然很好，但若只有一個孩子也不用擔心，只要父母懂得付出關愛和正確的教育方式，獨生子女就不會因為少了兄弟姊妹的陪伴而感到寂寞，以下就為你提供4種陪伴獨生子女成長的教育方式：

提早讓他們學習獨立

由於獨生子女缺乏手足的陪伴，一旦遇到困難或需要幫助的時候，爸媽是他們唯一的幫手，但也因為如此，父母必須提早讓孩子練習自己解決困難，或者練習處理情緒的方式，畢竟父母不可能陪在孩子身邊一輩子。假如孩子跟同學起了爭執尋求您的幫助，您可以告訴孩子您認為怎麼做比較好，給出您的建議，但把處理人際關係的任務交給孩子親自完成。此外，現在社會不婚不生的族群愈來愈多，獨生子女到了老年往往最缺乏的就是陪伴，也少了來自兄弟姊妹的關心與問候；又或者在家庭出現變故的時候，缺乏手足可以一起討論，獨生子女往往得自己思考這些問題，依靠自己的判斷做決定，這也是為什麼獨立對他們來說如此重要的原因。

多讓他們與人互動

獨生子女已經缺乏手足陪伴成長了，多接觸人群、認識新朋友，可以讓他們比較不會變得孤單甚至孤僻。

避免過度保護及溺愛

身為家中唯一寶貝，獨生子女可能會受到父母的過度保護和溺愛，父母應該要有自己的原則，不能因為孩子提出要求就馬上答應、一哭鬧就心軟。畢竟小孩的品格與他們的未來生活很有關係！因此從適時的踩著界線是很重要的。

避免過度施加壓力

有溺愛的父母當然也有嚴格的父母，獨生子女承受著父母的所有期待，不少家長可能從小就讓孩子學習各項才藝，對於孩子學校的成績非常要求，希望孩子能成龍成鳳。雖然從父母的角度來說，這都是為了孩子好，但是孩子也需要喘息的空間，當父母的期待轉變成巨大壓力，又怎麼能期待親子關係能親密與和諧呢？有些父母甚至連孩子未來的路都安排好了，或者希望孩子能夠彌補自己當年的缺憾，而限縮孩子的發展方向。請爸媽給孩子多一些空間，讓孩子獨立思考，尊重他們的選擇，這樣不僅能夠減少孩子身上的壓力，也能讓他學習獨立走出屬於自己的人生。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：獨生子女問題多？4方法引導孩子成長】