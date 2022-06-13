成長｜孩子易怒、被孤立　或非因EQ低　5個方法鍛鍊他們的自尊心

一個人對自己的感受和對定義，稱為自尊心（Self-esteem）。自尊心會影響一個人對人生的動機、態度以及情商（EQ）。自尊低的小孩，會對一切逆來順受，並且從來不會想到自己有能力改變是物事物。

文： W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰/Hello醫師



如何判斷小朋友自尊低？（按圖閱讀）

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自尊低的小孩有甚麼特徵？

自尊低的小孩是由很多因素造成的，包含缺乏大人的回饋、建議和肯定，特別是來自父母等家庭成員，與師長方面的回應。自尊低的小孩會有以下特徵：

．感覺被孤立、不被愛

．傾向迴避新環境

．無法承受失敗和負評

．當拿他們與別人做比較時顯得易怒

．低估自己



強化小孩自尊心的秘訣

1. 熱情給予正面回應

父母的愛對小孩自尊心的形塑是很重要的，無論小孩表現如何、是否達到目標，即使小孩失敗，都請別猶豫給他一個擁抱、讚美和鼓勵，表揚他曾付出過的努力。父母帶給小孩的影響大過於任何人，父母說的話、給予的建議和態度，不是為小孩帶來自信，就是一文不值的感覺。因此給予小孩無限的支持和無條件的愛，才可以讓他們相信自己有能力接受這個世界的挑戰。

2. 父母自己需先建立自尊心

如前述所說，父母對小孩的影響是最大的。因此，如果父母自己都不相信自己，害怕超越自己的舒適圈，那你的小孩就會跟你一樣。一個肯定自我、擁有健康自尊心的小孩，大多就是由有同樣特質的父母帶出來的。因此先學習建立自己的自尊心，小孩將來就會跟你一樣。

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3. 提供理想的成長環境

小孩需要有一個感覺安全、舒適的家，因為父母間的爭執，不但可能會為小孩帶來沮喪、孤立的感受，也會影響他們的學業與體育表現。

4. 不要跟同儕比較

人生勝敗在所難免，請別忘了每個小孩都是獨特的。小孩的心靈也確實較脆弱，因此當他們失敗時，不要批評或拿他們跟別的小孩相比，更別處罰，而是要讓他們理解挫折是在所難免的。父母的要在小孩跌倒時，當把他們撐起來的支柱，這樣小孩不但能重新站起來，甚至還會更加茁壯。

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5. 尋求專業協助

若父母對小孩的低自尊束手無策，可以考慮讓專業人員介入。父母除了可以和學校老師討論造成小孩自尊低、無法肯定自己的根本原因，專業心理治療也能讓小孩用正面的方式，看待自己與外在世界，幫助他們接受自我，使自己變得更有自信。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：別再比較了！低自尊父母有低自尊小孩】