【兒童心理學】壓力有害無益？專家指懂利用反能助子女成才

「不要給自己太大壓力」，在大部分人的印象裡，壓力對身體有害，但臨床心理師李雯怡卻認為，「壓力」是個雙面刃，將壓力轉化成動力，有效使自己增值進步。所以，當遇上壓力時，不是逃避，而是應該學會與壓力「共處」！

當壓力無法承受時

生理：孩子會產生頭痛、胃痛、失眠等生理現象，免疫力也會降低。 行為：不願與他人接觸，喜歡獨處，經常會有暴力行為，比如經常對周圍的夥伴拳腳相加。 情緒：情緒波動變大，容易產生悲觀心理，對自己缺乏信心，對所有事情缺乏興趣。 性格：孤僻、偏激、不合群；考慮問題時思路狹窄。孩子的自我控制能力和辨識能力還未臻成熟，若在這時施予壓力，將對他們產生不良影響。

兒童自我要求高，在追求當個「滿分孩子」的路上跌跌碰碰，壓力萬分。馬來西亞大學精神醫學專科副教授黃章元認為，生活在節奏緊張的現今社會，每個人都有一定程度的壓力，重點在於每個人的壓力承受能力、適應力和處理的方法。此外，年齡、性別、生活環境也是因素之一。

馬來西亞大學精神醫學專科副教授黃章元（馬來西亞東方網）

壓力既然逃不掉，就得面對它。我反而要說：「謝謝壓力」。我們要利用壓力來臨的機會，鍛煉自己、增加歷練。 黃章元

他續說，隨著時代發展，現代人面對的壓力愈來愈大，陷入精神困擾的人也愈來愈多。目前他處理的案例中，比較常見的情況是因為課業而造成的壓力，這也顯示，現代孩子所承受的負擔已越來越不能忽視。他說，當一個人的壓力超載時，便會陷入憂鬱症及焦慮症等精神困擾問題，嚴重者會精神失常。

黃章元表示，壓力過大不僅對個人，還會對家庭和社會帶來很大的負面影響，因此，他鼓勵人們應該對壓力有所了解及防範。越早解決，就能越早防止對其他方面的負面影響。

家長先理解再面對

孩子各式各樣，臨床心理師李雯儀經常接觸因壓力而產生情緒、行為偏差癥狀的孩子。「很多時候，我發現在家長、老師眼裡的『偏差行為』，其實是『壓力行為』。」她舉例，壓力過大時，孩子會有封閉自己（自閉）、行為衝動（過動）、產生暴力傾向或沉迷於網路遊戲、拒絕上學等行為。這些孩子如果沒有用對的方法去引導，往往會使狀況持續惡化。

臨床心理師李雯儀（馬來西亞東方網）

生活中有各式各樣的壓力，我們沒有辦法去選擇承受哪一種壓力，但是我們可以決定，用哪一種方式去面對壓力，解決壓力。 李雯怡

「在陪伴自己小孩的過程中，我才了解孩子長大的過程有多麼不簡單，孩子們最需要的愛，是能被父母所理解。面對孩子的問題時，首先家長要理解孩子所面臨的壓力。」她建議，家長可適時安排休閒活動，例如運動、聽音樂、玩遊戲、旅遊，只要是能讓孩子感到愉快的活動，都有助於讓緊繃的身體得到放鬆，幫助減輕孩子的壓力。

除了認清壓力來源，也要適時給孩子鼓勵，改變他們對壓力這回事的看法，避免孩子以不正當的行為如躁憂、暴力等等來宣洩壓力。

壓力大，父母是元兇？

黃章元及李雯怡異口同聲表示，現代孩子的抗壓能力，可能不及從前的孩子。他們認同，現代孩子的抗壓能力逐漸下降的導因是，家庭的教育和訓練模式讓孩子成長過程的道路都走得非常順利，導致他們日後無法獨自處理問題。

「孩子都應該要有能力承受得了小學課業上的壓力，要不然將來出社會壓力更大，到時候怎麼辦？」李雯怡表示，現代父母在任何問題上都協助孩子解決，導致孩子的抗壓指數降低，一旦孩子日後在外讀書，面對課業、感情或生活壓力時會束手無策。所以，家長必須讓孩子從小就學習面對現實，讓他們在失敗中學習，使孩子更具抗壓性且更能面對挑戰。

在李雯怡看來，孩子需求各有不同，父母需要聆聽他們的失意或沮喪，在孩子發洩了自己的情緒後，可以引導他們思考問題所在，以及解決問題的方法。「不是所有的事情，家長都可以幫得上忙，孩子的問題，他們自己能解決最好。壓力只是生活的一部分，試著讓孩子學會應對新變化的能力。」

不是所有的事情，家長都可以幫得上忙。（視覺中國）

非能力所能及，就該學著放手

家長怎麼協助孩子學習面對壓力？李雯怡認為，必須要先從了解孩子的個性做起。「每個孩子的個性都是不同的，有的孩子非常緊張，神經比較細膩，只要有一點點的壓力和批評，他就會看得很重。」也有一些孩子對新的挑戰和變化很敏感，情緒反應也比較大，但是有的孩子卻能很好地承受壓力。

對於敏感型或依賴型的孩子，調適壓力的最佳方法，是讓他學習建立自己的看法，也就是說不要太在意別人的評語。因此，在日常生活中，家長必須克制，不要相比、不要強加外界的觀點給孩子，而要鼓勵孩子建立自己的想法，並欣賞、支持孩子的想法。

依據個性 調適壓力

有些孩子比較任性，常常只看到自己的想法與感受，這類孩子在傷害自己的時候常常是因為一時的衝動，或是出於一種洩憤和逃避。這時候，李雯怡建議，家長可幫助他拓展視野，讓他了解，對於同一件事情，不同人在不同角度會有不同的思考。

因此，李雯怡認為，因人而異地傳授給孩子一套適合自己的壓力排解法是非常重要的。她也說，如果孩子要求你替他們找尋答案，家長可以分享自己的想法，分析事情的原因和結果，再由孩子自行決定。

家長可以分享自己的想法，分析事情的原因和結果，再由孩子自行決定。（視覺中國）

黃章元身為人父，也曾接下無數孩童精神問題案子。他表示，孩子所面對的壓力，除了源自學業，也包括了人際關係或社會，即父母對孩子的期盼，而壓力可能引發情緒障礙，如憂鬱、容易生氣、想不開、吃不下及睡不著等等。

黃章元分享，由於孩子不能明確地向家長傳達他們所承受的壓力，所以父母就要從孩子、描述時的語言和表情等方面來判斷孩子的心情。他舉例，如果孩子常常用一些消極的詞彙，諸如「難過」、「討厭」、「害怕」、「生氣」，或者是看起來陷入到一些負面的情緒裡，如「難過」、「失望」中時，家長就要給予孩子更多的關心。孩子雖然會常常改變說法，但是想要傳達的意思都是一樣的。

不僅如此，黃章元建議，家長可以和孩子一起做一份責任計畫，這對於那些過分強求自己提高成績或是責任心太強的孩子有好處。家長要幫助孩子確定力所能及的目標，讓他們明白必要的時候需要放棄一些事情。

家長要幫助孩子確定力所能及的目標，讓他們明白必要的時候需要放棄一些事情。（視覺中國）

培養孩子耐壓能力

有些壓力成就孩子，有些壓力毀了孩子。如何提高孩子的耐壓能力，可由以下幾點著手：

1. 在適當的時機釋放情緒

孩子無法選擇適當的時機表達情緒，因此常見他們在公共場所大哭大鬧。建議家長每天睡前與孩子談話，讓孩子表達今天的各種情緒，協助孩子做正確的情緒管理。

2. 不逃避問題，家長以身作則

家長遇到困難時，如果採取逃避的態度，孩子也會有樣學樣。如果家長不小心「犯規」了，也該誠實向孩子解說，這樣不僅幫助孩子學習如何面對挫折，也讓孩子由衷地對父母有所尊敬與服從。

3. 放手讓孩子做

李雯怡表示，現在的父母，什麼事情都替孩子安排妥當，會讓孩子失去很多嘗試和解決事情的機會，久而久之，遇到壓力和挫折就會束手無策。多鼓勵孩子去做，父母只要從旁觀察，在適當時候給予鼓勵或協助，這不僅讓孩子從錯誤中獲得成長，也讓孩子相信自己是做得到的！

4. 十五分鐘優質陪伴

在這15分鐘內，並非一起觀賞電視，或父母與孩子坐在一起，一人看報紙，一人做功課，這些都不是陪伴。李雯怡說：「所謂的15分鐘優質時間，是指互動性陪伴。即使是雙薪家庭，父母也可以輪流撥出15分鐘陪伴孩子，與孩子說說話。」

5. 相信孩子是優秀的

「沒有壓力的教養方式，但事實上也是隱藏著無形壓力。」李雯怡建議，父母要對子女抱持高遠但開放的期待：你要努力，我由衷相信你可以非常傑出優秀，但是要在哪個方面優秀，這就交給你來決定。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【現代兒童壓力特輯（三）】別逃避，與壓力同行】