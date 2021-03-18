小一面試準備貼士及訓練重點　專家：有一樣技巧好重要！

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-03-18 07:00

踏入3月，已有多間直資及私立小學開始接受2022/23學年的小一報名，即將要進行面試的幼稚園K2學生，經過去年停課之後，要小朋友去面試相信是一大挑戰，家長可以怎樣為孩子的面試做好準備？ 小一入學面試培訓專家Miss Emma會為家長拆解面試常見的題型及答題技巧，在疫情後面試模式的改變及訓練貼士，她強調有一樣技巧更是相當重要… 攝影：歐嘉樂

按圖即睇小一面試準備貼士及訓練重點：

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去年受新冠肺炎疫情影響，大部分小學都以提交Portfolio、拍片或網上面試取代親身到校面見，Miss Emma表示對家長及小朋友來說也是一大難題。

「以前面見時，很少老師會要求考生自我介紹，但拍片就唔同，要求小朋友對鏡頭自我介紹，要自然又不可以背誦，有一定的難度。」她預計汲取上年的經驗，加上疫情也不可能一下子消失，預計今年大部分學校的首輪面試，仍會以提交Portfolio及拍片取代面見。

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訓練小朋友說話技巧

Miss Emma強調無論是親身到校或是網上面見，小朋友的說話技巧也是相當重要。「無論是邊種形式的面試，大部分學校都會出現如看圖講故事或情境題，老師從而觀察小朋友的說話技巧，因為這方面的訓練是相當重要。」

鼓勵孩子多閱讀

在過去一年，幼稚園停課時間相當長，改為網上學習，對於只有4至5歲的小朋友來說，或許未能趕上學習進度。「停課的確有較大的影響，有K2學生連自己的姓名也忘記怎樣寫，但今年的網上面試可見，不少學校對學生的學術水平有一定的要求，多間學校也會在網上個別面見時考中英文字詞，小朋友要掌握K3應有的學術知識。」

不少學校都很著重小朋友閱讀，無論在拍片或面見時，都會要求小朋友介紹自己喜歡的書藉，她說：「喜歡看書的人去介紹自己喜歡的書，跟不喜歡看書的會有明顯的分別，老師亦會看得出，疫情下留家時間了，建議家長可多鼓勵小朋友多看書。」

說話技巧訓練貼士

在面試裏有很多學校會用到講故事部分，來觀察小朋友的說話技巧，同時想看小朋友究竟能否將自己的想法放在講故事裏，今日Miss Emma會為大家講一個雪人的故事，並教小朋友用十隻手指講故事的方法。

按圖即睇十隻手指講故事技巧：

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